Un conducteur adolescent a accidenté un véhicule volé à Joliet ; passager dans un état critique – Shaw Local

Un conducteur de 15 ans a été arrêté après avoir été accusé d’avoir volé un véhicule à Joliet et de l’avoir percuté avec un tracteur de chantier, ce qui a grièvement blessé son passager adolescent, a indiqué la police.

Les agents ont répondu à l’accident à 4 h 23 vendredi sur Ingalls Avenue et Krings Lane, selon un communiqué du sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Une enquête préliminaire sur l’accident a conduit la police à déterminer qu’un garçon de 15 ans conduisait une Kia Soul volée vers l’ouest sur Ingalls Avenue, a indiqué English. L’adolescent conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui a heurté un tracteur de chantier John Deere inoccupé, stationné du côté sud de la rue.

Les policiers ont retrouvé le conducteur et un passager de 15 ans à l’intérieur du véhicule, a-t-il indiqué.

Les agents ont déterminé que le véhicule avait été volé dans le pâté de maisons 1000 de Clara Avenue à Joliet, a indiqué English, et le conducteur a été arrêté.

Les deux adolescents ont été emmenés au centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet pour les blessures subies lors de l’accident, a indiqué English.

Le passager a ensuite été transporté à l’hôpital pour enfants Lurie de Chicago, où il reste dans un état critique, a indiqué English.

Le conducteur a été libéré de l’hôpital, inscrit au service de police de Joliet, puis emmené au centre de détention pour mineurs de River Valley à Joliet, a indiqué English.

Le conducteur a été arrêté pour cause probable de vol de véhicule à moteur et a émis des citations pour conduite sans permis et incapacité à réduire sa vitesse pour éviter un accident, a déclaré English.

L’accident fait toujours l’objet d’une enquête de la part de l’unité de circulation de la police de Joliet.