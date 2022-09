Un conducteur a écrasé et traîné une personne dans une tente au campement des sans-abri de Kelowna – Kelowna Capital News

La GRC de Kelowna a arrêté le conducteur d’un Dodge Ram qui aurait roulé sur une tente occupée, traînant la personne à l’intérieur d’un camp de sans-abri connu sur le Rail Trail à Kelowna.

Juste après minuit samedi (25 septembre), des policiers ont répondu à un appel au 911 sur le Rail Trail près de l’avenue Baillie, où se trouve un campement de sans-abri connu. Les agents ont appris qu’un homme avait été renversé par un camion.

Des informations sur les réseaux sociaux indiquent que des témoins de l’accident ont détenu le suspect jusqu’à l’arrivée de la police. Une fois arrivés sur les lieux, les agents ont arrêté le conducteur du Dodge Ram noir portant des plaques de l’Alberta.

Les personnes présentes sur les lieux ont aidé la victime jusqu’à ce que le service d’incendie et les services de santé d’urgence de Kelowna puissent le transporter en toute sécurité à l’hôpital, où il reçoit des soins médicaux pour des blessures importantes.

“L’enquête est toujours en cours mais il semble que l’alcool était en cause. Afin de bien comprendre ce qui s’est passé et pourquoi, un analyste de la circulation et des agents de la section des enquêtes générales [have been engaged]», Insp. Beth McAndie, agente du service d’enquête de la GRC de Kelowna, a déclaré dans un communiqué.

« La zone proche de l’accident était peuplée de plusieurs individus vivant dans des abris temporaires et des tentes. Nous sommes reconnaissants que personne d’autre n’ait été blessé. Nous demandons à tous ceux qui ont été témoins de l’accident de communiquer avec la GRC de Kelowna. Pour rester anonyme, veuillez appeler Échec au crime au 1-800-222-8477 ou laisser un conseil en ligne sur www.crimestoppers.net », Cpl. dit Judith Bertrand.

