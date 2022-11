Un conducteur à contresens heurte des coureurs dans la région de Los Angeles

WHITTIER, Californie –

Le conducteur d’un SUV a viré dans la mauvaise voie et a traversé des dizaines de recrues de l’académie du shérif du comté de Los Angeles courant en formation lors d’un exercice d’entraînement tôt mercredi, blessant 25 des cadets, ont annoncé les autorités.

Les blessures les plus graves comprenaient un traumatisme crânien, des fractures et une “perte d’un membre”, a déclaré le shérif Alex Villanueva. Il a déclaré que cinq personnes avaient été grièvement blessées, quatre avaient des blessures modérées et 16 avaient des blessures mineures.

“Jusqu’à présent, il semble que ce soit un accident, un horrible accident”, a déclaré Villanueva, ajoutant qu’on lui avait dit que la scène ressemblait à la suite d’un accident d’avion.

Des chaussures de course et un sac à dos jonchaient le sol. À proximité se trouvait également un panneau de limitation de vitesse de 25 mph (40 km/h).

“Il y avait tellement de corps éparpillés partout dans différents états de blessure que c’était assez traumatisant pour toutes les personnes impliquées”, a déclaré Villanueva.

Environ 75 recrues, du département du shérif de Los Angeles et de plusieurs services de police locaux, couraient en formation dans la rue juste avant 6h30 du matin dans la banlieue de Los Angeles à Whittier lorsque le conducteur a viré dans la mauvaise voie et a heurté les coureurs avant de s’écraser dans un lampadaire à proximité, ont indiqué les autorités.

“Dieu merci pour ce lampadaire, car le véhicule l’a finalement heurté et s’est arrêté, au lieu de toucher éventuellement d’autres recrues”, a déclaré le capitaine Patrick Macdonald de l’académie.

Le conducteur a été identifié uniquement comme un homme de 22 ans de la banlieue de Diamond Bar qui a subi une blessure mineure. Le shérif a déclaré qu’un test de sobriété sur le terrain du conducteur était négatif.

Francisco Silva, qui habite en face du site de l’accident, a déclaré avoir été réveillé par une forte détonation lorsque la voiture a heurté le poteau. Quelques secondes plus tard, il entendit des cris.

Il se précipita vers la fenêtre et enregistra la scène sur son téléphone portable.

“C’était le chaos”, a-t-il déclaré. Il a vu des recrues blessées allongées sur le trottoir, l’herbe et dans l’allée qui mène à son immeuble.

Silva a décrit avoir vu du sang, des corps dans des positions inconfortables et certaines personnes “ne bougeant pas du tout”.

Certaines recrues indemnes semblaient gelées sous le choc, mais d’autres se chargeaient d’aider les blessés.

“J’entends ces cadets crier:” Celui-ci ne répond pas, celui-ci ne bouge pas “, a-t-il déclaré, ajoutant que certains avaient enlevé leur chemise, peut-être pour les utiliser comme garrots.

Silva a déclaré qu’il y avait eu d’autres accidents dans la rue, mais aucun aussi grave et aucun impliquant des coureurs du département du shérif qui utilisent la rue.

Silva n’a vu aucune marque de dérapage indiquant que la voiture avait essayé de freiner.

“Ils n’avaient aucune chance”, a déclaré Silva à propos des recrues. “La voiture était comme une boule de bowling et ces cadets étaient les quilles.”

Le chef adjoint Charlie Sampson de la California Highway Patrol, qui dirige l’enquête sur l’accident, a déclaré que les responsables examinaient toutes les possibilités, allant d’un acte intentionnel à la conduite avec facultés affaiblies.

La classe de recrues en était à sa huitième semaine et avait encore 14 semaines à faire.

“Je suis personnellement malade du cœur”, a déclaré la superviseure du comté de Los Angeles, Janice Hahn, ajoutant qu’elle se concentrait sur les cadets blessés pour s’en sortir.

Les recrues couraient en quatre colonnes avec deux voitures radio noir et blanc et huit “gardes routiers” portant des gilets réfléchissants, a déclaré Macdonald. Ils avaient parcouru environ 1,5 miles (2,4 kilomètres) d’une course d’entraînement typique de 3,5 miles (5,6 kilomètres) et portaient des t-shirts blancs et des shorts verts, a-t-il déclaré.

Les députés ont obtenu l’aide d’une caserne de pompiers du comté voisin, mais ont également immédiatement transporté certains des plus gravement blessés directement vers les hôpitaux, leur sauvant peut-être la vie, a déclaré le chef des pompiers du comté Anthony C. Marrone.

“Nos pensées vont aux recrues du shérif du comté de Los Angeles blessées ce matin alors qu’elles s’entraînaient pour servir leurs communautés”, a déclaré le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué. “Jennifer et moi envoyons nos meilleurs vœux pour leur rétablissement et soutenons leurs proches et collègues du département du shérif du comté de Los Angeles pendant cette période difficile.”

Taxin rapporté d’Orange, Californie et Antczak rapporté de Los Angeles.