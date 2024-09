Un condor rare, né et élevé en captivité par des parents adoptifs, pourra bientôt vivre à l’état sauvage

De toute évidence, Milagra, le condor « miracle » de Californie, ne devrait pas être en vie aujourd’hui.

Mais maintenant, âgée de près de 17 mois, elle est l’un des quatre oiseaux géants en voie de disparition qui pourront déployer leurs ailes dans la nature dans le cadre d’une libération ce week-end près du Grand Canyon.

Il n’y a pas de nom plus approprié pour un jeune oiseau qui a réussi à survivre contre toute attente. Sa mère est décédée des suites de la pire épidémie de grippe aviaire dans l’histoire des États-Unis peu de temps après avoir pondu son œuf et son père a failli succomber au même sort alors qu’il luttait seul pour incuber l’œuf.

Milagra, qui signifie miracle en espagnol, a été sauvée de son nid et a éclos en captivité grâce aux soins de ses parents adoptifs, condors.

L’opération d’urgence faisait partie d’un programme mis en place il y a une quarantaine d’années pour aider à ramener les oiseaux. au bord de l’extinction alors que leur nombre était tombé à moins de deux douzaines.

Le Peregrine Fund et le Bureau of Land Management diffusent en ligne samedi la sortie de Milagra et des autres depuis le monument national de Vermillion Cliffs, à environ 80 kilomètres de la rive nord du Grand Canyon.

Condor y sont libérés depuis 1996. Mais la pratique annuelle a été suspendue l’année dernière en raison de ce que l’on appelle le « grippe aviaire ». La grippe aviaire hautement pathogène a tué 21 condors dans le troupeau de l’Utah et de l’Arizona.

« La libération du condor cette année aura un impact particulièrement important compte tenu des pertes que nous avons subies en 2023 à cause de l’IAHP et du saturnisme », a déclaré Tim Hauck, directeur du programme California Condor du Peregrine Fund.

Aujourd’hui, on estime que jusqu’à 360 oiseaux vivent à l’état sauvage, certains dans la Basse-Mexique et la plupart en Californie. où des versions similaires se poursuivent. Plus que 200 autres vivent en captivité.

Le plus grand oiseau terrestre d’Amérique du Nord, avec une envergure de 2,9 mètres, est protégé aux États-Unis en tant qu’espèce en voie de disparition depuis 1967. De nombreux défenseurs de l’environnement considèrent comme un miracle qu’ils existent encore.

Robert Bate, directeur du monument de Vermillion Cliffs, a déclaré que le communiqué était partagé en ligne en temps réel « afin que la portée et la portée de cet incroyable et réussi effort collaboratif de rétablissement puissent continuer à inspirer les gens du monde entier ».

Les condors de Californie s’accouplent pour la vie avec une durée de vie allant jusqu’à 60 ans et peuvent parcourir jusqu’à 200 miles (322 kilomètres) par jour, ce qu’ils sont connus pour faire lorsqu’ils se déplacent entre les parcs nationaux du Grand Canyon et de Zion.

Le Peregrine Fund a commencé à élever des condors en coopération avec les gestionnaires fédéraux de la faune en 1993. Le premier a été relâché dans la nature en 1995, et il faudra encore huit ans avant que le premier poussin ne sorte de captivité.

Les biologistes du fonds ne nomment généralement pas les oiseaux qu’ils aident à élever en captivité, les identifiant plutôt par des numéros pour éviter de leur donner des caractéristiques humaines par respect pour l’espèce.

Ils ont fait une exception dans le cas du #1221, alias Milagra. Ils considéraient son parcours comme emblématique du programme d’élevage en captivité qui boucle la boucle.

Le père adoptif de Milagra, #27, est né dans la nature en Californie en 1983. Il a été l’un des premiers à participer au programme en tant que nid alors qu’il en existait encore moins de deux douzaines dans le monde.

Convaincu que c’était le seul espoir de survie de l’espèce, le US Fish and Wildlife Service a alors pris une décision sans précédent et risquée en capturant les 22 espèces restantes connues pour lancer le programme de reproduction. Au fil du temps, il s’est développé avec l’aide du zoo de l’Oregon, du zoo de Los Angeles et du zoo Safari Park de San Diego.

« Une fois qu’ils ont réalisé que les condors de Californie étaient d’excellents parents en captivité, ils ont commencé à leur permettre d’élever leur propre espèce », a déclaré Leah Esquivel, responsable de la propagation au Centre mondial pour les oiseaux de proie du fonds à Boise, Idaho.

Comme tous les condors de Californie à l’état sauvage aujourd’hui, les parents biologiques de Milagra étaient des produits du programme.

La mère de Milagra, n° 316, a pondu son œuf de la taille d’une balle de softball dans une grotte au bord d’une falaise de l’Arizona en avril 2023 – l’un de ses derniers actes avant de succomber à la grippe aviaire. Malade lui-même, son père biologique, #680, a fait de son mieux pour s’occuper de l’œuf, mais les chances de survie ont diminué. Ainsi, lorsqu’il quittait le nid, les biologistes qui surveillaient les condors malades se sont précipités et ont saisi l’œuf solitaire.

« (Il) était tellement concentré sur l’incubation de l’œuf qu’il ne partait pas chercher de la nourriture et de l’eau pour lui-même, risquant sa propre vie », a déclaré Jessica Schlarbaum, porte-parole du Peregrine Fund.

Ils ont caché l’œuf fragile dans un incubateur de terrain et ont parcouru 480 kilomètres jusqu’à Phoenix, un peu comme une équipe de transplantation humaine transportant un cœur dans une glacière.

À la stupéfaction de tous, l’œuf a éclos.

Milagra a été testée négative pour la grippe aviaire et a passé environ une semaine au Liberty Wildlife Rehabilitation Center à Mesa, en Arizona, avant d’être emmenée au centre d’élevage du fonds dans l’Idaho, où les parents adoptifs l’ont prise sous leurs ailes.

Esquivel, le responsable de la propagation, a déclaré que la mère adoptive de Milagra, #59, a élevé huit oisillons au cours de sa vie.

Esquivel a décrit le numéro 59 comme unique. Bien que l’oiseau ne s’accouple jamais, il effectue chaque année tous les autres mouvements de reproduction et pond un œuf.

« Ses œufs sont évidemment stériles, mais comme c’est une excellente mère, nous l’utilisons, elle et son compagnon, pour élever des petits », a déclaré Esquivel. « Nous échangeons simplement l’œuf infertile avec un œuf factice, puis plaçons un œuf à couver dans le nid lorsque nous en avons un disponible pour elle. »

Le père adoptif de Milagra a engendré environ 30 jeunes et a aidé à élever des oisillons en captivité pendant des années.

Après avoir passé environ sept mois avec des parents adoptifs, les jeunes se rendent à « l’école des condors » en Californie pour apprendre les bases : manger en commun, renforcer leurs muscles pour voler et apprendre à s’entendre avec d’autres condors.

Pour les biologistes, les partenaires de rétablissement, les bénévoles et autres personnes qui ont persévéré au cours de l’année dernière, Hauck a résumé la libération samedi des oiseaux de la promotion de cette année comme « un moment de triomphe ».