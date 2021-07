Un condo de MIAMI a reçu l’ordre d’évacuer les craintes d’effondrement après qu’une inspection a révélé des défauts de structure « dangereux » dans le bâtiment de 10 étages.

Plus de 300 résidents du Crestview Towers Condominium à North Miami Beach, en Floride, ont reçu l’ordre d’évacuer vendredi après que les inspecteurs eurent jugé le complexe dangereux.

Les résidents des tours Crestview ont reçu l’ordre d’évacuer les craintes d’effondrement, les inspecteurs jugeant le complexe « dangereux » Crédit : Getty Images – Getty

Vendredi, le gestionnaire de la copropriété a soumis un rapport de recertification dans lequel un ingénieur a estimé que le bâtiment de 156 logements « était structurellement et électriquement dangereux », selon un communiqué de presse de la ville.

Le rapport de recertification a documenté des fissures et de la corrosion dans la structure du bâtiment et a noté que des réparations seraient nécessaires pour consolider la charpente en béton du bâtiment.

La mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a annoncé un audit de 30 jours de tous les bâtiments en bord de mer de 40 ans et plus sous la juridiction du comté, qui n’inclut pas des villes comme Miami et Surfside, où les tours Champlain Sud sont tombées.

Bien qu’elle ne relève pas de sa juridiction, North Miami Beach a entrepris l’audit du bâtiment recommandé par le bureau de Levine Cava, a déclaré le maire.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a annoncé un audit de 30 jours de tous les bâtiments en bord de mer de 40 ans et plus sous la juridiction du comté Crédit : Getty

Le condominium Crestview Towers est à environ sept milles en voiture des tours Champlain qui se sont effondrées à Surfside Crédit : AFP

« Par prudence, la ville a ordonné la fermeture immédiate du bâtiment et l’évacuation des résidents pour leur protection, tandis qu’une évaluation structurelle complète est menée et que les prochaines étapes sont déterminées », a déclaré Arthur H. Sorey, directeur de la ville de North Miami Beach. une déclaration.

« Rien n’est plus important que la sécurité et la vie de nos résidents, et nous ne nous reposerons pas tant que nous ne nous assurerons pas que ce bâtiment est sûr à 100%. »

Le bâtiment de 156 unités se trouve à environ sept milles en voiture du site de l’effondrement à Surfside.

Il y a onze jours, les tours Crestview ont annoncé une série de réparations, selon le site Web de la propriété.

Ces réparations comprenaient un nouveau toit, pour enlever « tout ce qui était ancien et le refaire avec des matériaux de première qualité avec une garantie écrite de 12 ans qui empêchera l’humidité ou l’intrusion d’eau pendant cette période ».

Crestview Towers a déclaré qu’elle avait retardé les réparations en partie à cause de la pandémie, selon le site Web.

Vendredi, le nombre de morts dans la catastrophe du condo à Miami est passé à 22 Crédit : AP

126 sont toujours portés disparus vendredi soir Crédit : AP

Une réunion spéciale de la commission municipale a été convoquée samedi pour discuter du complexe.

Mercredi, 72 résidents d’un condominium du comté d’Osceola, en Floride, ont dû quitter leur domicile après qu’un rapport d’ingénierie ait également jugé le bâtiment dangereux, rapporte Fox35.

Le comté a affiché des avis dans les trois bâtiments, exhortant les résidents à éviter d’entrer.

Les responsables du comté d’Osceola ont été informés que « les passerelles risquent de s’effondrer et pourraient représenter une menace pour la sécurité du public ».

« Le comté d’Osceola a agi rapidement dans le meilleur intérêt de la sécurité publique en déclarant les structures dangereuses mercredi matin, ce qui était une action immédiate après avoir appris le rapport d’ingénierie réalisé au nom de l’association/société de gestion de condominiums », porte-parole du comté d’Osceola, Mark Pino. a déclaré à la sortie.

Il a ajouté que l’inspection du bâtiment a été initiée avant la catastrophe de Surfside et que les problèmes de sécurité sont liés aux passages couverts vers les unités et non à la structure du bâtiment.