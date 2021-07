Un condo de Floride partiellement effondré GO DOWN dans une explosion contrôlée alors que la recherche de 121 disparus reprend – RT USA News

Les restes encore debout d’un condominium près de Miami qui s’est effondré il y a 11 jours, piégeant des dizaines de personnes sous les décombres, ont été rasés lors d’une explosion contrôlée menée au milieu des inquiétudes concernant l’approche d’une tempête.

Le reste du complexe résidentiel Surfside de 12 étages a été démoli dimanche. La démolition permettrait aux sauveteurs et aux secouristes de reprendre le ratissage des débris dans l’espoir de retrouver des survivants ou de récupérer les corps des victimes.

La recherche a été suspendue samedi en raison des craintes croissantes que le reste de la structure ne s’effondre, mettant en danger les secouristes. Les inquiétudes ont été exacerbées par la tempête tropicale Elsa, qui devrait atteindre le sud-ouest de la Floride mardi ou mercredi et apporter des pluies torrentielles et des vents forts sur le site.

Des images de la démolition partagées sur les réseaux sociaux montrent la structure imposante disparaissant dans un épais nuage de poussière en quelques secondes aux halètements audibles du public rassemblé à l’extérieur du périmètre de sécurité.

La police a exhorté les citoyens à rester à l’intérieur, émettant « abri en place » ordres alors que les responsables mettaient en garde contre la pollution de l’air par les débris et la poussière de béton.

La démolition a coïncidé avec la célébration nationale du 4 juillet qui a toutefois été atténuée à Miami Beach. La ville a annulé son feu d’artifice annuel Fire on the Fourth et a exhorté les résidents à allumer une bougie en l’honneur de toutes les victimes de la tragédie de Surfside.

Jusqu’à présent, 24 personnes ont été confirmées mortes dans l’effondrement et 121 sont toujours portées disparues. Alors que l’enquête sur la cause de la tragédie est toujours en cours, les responsables ont suggéré que le manque de réparations et d’inspections nécessaires était à blâmer. Un rapport d’ingénierie de 2018 a indiqué qu’il y avait un grave défaut dans la conception du condo qui pourrait entraîner l’érosion du béton.





À la suite de l’incident de Surfside, les autorités ont ordonné un audit d’autres bâtiments potentiellement dangereux dans la région. Cela a conduit à l’évacuation d’un autre condominium à Miami Beach vendredi. Les tours Crestview à North Miami Beach, construites en 1972, ont été évacuées après que la structure fut un rapport d’ingénierie de janvier estimant que la structure était dangereuse.

