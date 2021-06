Un condo à Miami Beach s’effondre EN DIRECT – Un chirurgien plasticien et une épouse parmi 159 disparus après avoir voyagé avec leur fille de 6 ans pour se faire vacciner

EN QUOI ÉTAIT LE CONDO?

Les détails spécifiques de la composition du bâtiment sont inconnus, bien que les experts dans le domaine pensent que le bâtiment était principalement soutenu par des charpentes en acier.

Gary Slossberg, fondateur de l’entreprise de construction National Home Building & Remodeling Corp, dans le sud de la Floride, a déclaré à FoxBusiness que de nombreux bâtiments de la région de Miami sont construits avec des balcons en béton « à contre-pente », ce qui signifie qu’ils ne permettent pas à l’eau de s’échapper correctement après des pluies.

« Il y a beaucoup de restauration du béton en cours, et c’est là que vous voyez beaucoup de rouille et de barres d’armature traverser la dalle entre l’eau qui s’y trouve et l’air salin – ce n’est tout simplement pas une bonne combinaison », a-t-il déclaré.

« Mais encore une fois, je ne sais pas si cela détruirait tout le bâtiment. Nous ne savons tout simplement pas ce qui s’est passé. »