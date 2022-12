Un condamné russe qui a combattu en Ukraine a déserté et a été tué avec un marteau

Une peinture murale fait l’éloge du groupe russe Wagner et de ses mercenaires combattant en Ukraine le 30 mars 2022 à Belgrade, en Serbie. (Pierre Crom/Getty Images)

Des condamnés et des mercenaires ont été recrutés pour aider à combattre la guerre de la Russie en Ukraine.

Un condamné recruté dans le groupe Wagner a déserté et s’est rendu aux forces ukrainiennes.

Après avoir été renvoyé en Russie lors d’un échange de prisonniers, une vidéo sur Telegram a montré son exécution.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, ses soldats se sont plaints d’être désorganisés, sous-armés et sous-entraînés, beaucoup exprimant leur réticence à participer à des batailles auxquelles ils n’étaient pas préparés.

UNE New York Times enquête publiée samedi relatant Les nombreuses bévues de la Russie tout au long de la guerre ont révélé des détails supplémentaires sur un type spécifique de soldats : les criminels condamnés et les mercenaires. Beaucoup de ces hommes ont été recrutés par Wagner, un groupe de mercenaires notoire dirigé par Yevgeny Prigozhin, un allié du président russe Vladimir Poutine.

Prigozhin, un homme d’affaires et restaurateur russe, est également connu sous le nom de “Le chef de Poutine”, car son entreprise de restauration a reçu des contrats gouvernementaux d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Après des années de démentis, en septembre, il s’est identifié comme le fondateur de Wagnerqui a été créé en 2014.

Wagner n’est pas sous le contrôle de l’armée russe car les mercenaires sont techniquement illégaux en Russie, mais le groupe est devenu l’armée privée du Kremlin. Ils ont été sur les lignes de front en Ukraine combattant au nom de Poutine et de la Russie. Afin de renforcer ses forces, Prigozhin est allé dans les prisons et les colonies pénitentiaires pour recruter plus de soldats après que les troupes russes aient subi des pertes importantes.

En août, il a visité une prison près de Moscou et a recruté Yevgeny Nuzhin, 55 ans, qui purgeait 20 ans de prison pour meurtre, selon le Times. Dans une vidéo qui a capturé le processus de recrutement de Prigozhin, il a dit aux détenus qu’ils seraient pardonnés s’ils acceptaient de se battre – et a averti que s’ils rejoignaient puis désertaient, ils seraient fusillés.

Nuzhin s’est enrôlé, mais après deux jours de récupération de cadavres, il s’est enfui et s’est rendu aux forces ukrainiennes. Dans une interview accordée au Times alors qu’il était prisonnier de guerre en Ukraine, Nuzhin a déclaré : « Qu’est-ce que Poutine a fait de bien depuis qu’il est au pouvoir ? A-t-il fait quelque chose de bien ?

“Je pense que cette guerre est la tombe de Poutine”, a-t-il ajouté.

Mais bientôt Nuzhin serait mort.

Bien que le Times n’ait pas initialement publié son interview avec Nuzhin, il avait également parlé aux médias ukrainiens, qui ont publié son nom. Au cours des entretiens, il a déclaré avoir rejoint le groupe Wagner afin de sortir de prison et vouloir rejoindre les forces ukrainiennes et combattre avec elles, Le gardien rapporté en novembre.

Il a finalement été renvoyé dans les forces russes lors d’un échange de prisonniers et est apparu peu de temps après dans une vidéo partagée par un compte Telegram lié à Wagner. La vidéo montrait Nuzhin allongé, avec un homme en tenue de camouflage debout au-dessus de lui, plusieurs prises électriques signalé. “Je me suis réveillé dans ce sous-sol, où on m’a dit que je serais jugé”, raconte-t-il, selon le Times.

L’homme frappe alors la tête de Nuzhin avec un marteau.

Prigozhin a ensuite exprimé son soutien au meurtre le Télégramme: “Nuzhin a trahi son peuple, a trahi ses camarades, les a trahis consciemment.”

Les membres de la famille de Nuzhin en novembre ont déclaré avoir été “horrifiés” par la vidéo après sa publication. Le fils de Nuzhin a dit Le gardien: “Toute notre famille était en larmes en regardant la vidéo… il a été assassiné comme un animal.”

Le Times a rapporté qu’interrogé sur la vidéo par des journalistes, un porte-parole de Poutine, Dmitri S. Peskov, a simplement répondu : “Ce n’est pas notre affaire.