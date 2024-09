Un condamné à mort du Missouri qui doit être exécuté dans moins d’une semaine demande à la Cour suprême des États-Unis de suspendre son exécution

Un condamné à mort du Missouri, qui clame depuis longtemps son innocence et qui doit être exécuté dans moins d’une semaine, a demandé mercredi à la Cour suprême des États-Unis un sursis d’exécution, arguant que ses droits à une procédure régulière ont été bafoués pendant la bataille juridique qui a duré des années pour sauver sa vie.

Marcellus Williams, 55 ans, a été reconnu coupable en 2001 de meurtre au premier degré pour la mort de Felicia Gayle, une ancienne journaliste retrouvée poignardée à mort à son domicile en 1998. Son exécution est prévue pour le 24 septembre.

Dans les documents judiciaires, les avocats de Williams notent que l’ancien gouverneur du Missouri, Eric Greitens, avait précédemment suspendu indéfiniment l’exécution de Williams et formé une commission pour enquêter sur son cas et déterminer s’il devait bénéficier d’une clémence.

« Le conseil a enquêté sur le cas de Williams pendant les six années suivantes, jusqu’à ce que le gouverneur Michael Parson mette fin brusquement au processus », écrivent les avocats.

Lorsque Parson a pris ses fonctions, il a dissous le conseil d’administration et révoqué le sursis d’exécution de Williams, indique la pétition. La décision de Parson a privé Williams de son droit à une procédure régulière, affirment les avocats de Williams.

« Les actions du gouverneur ont violé les droits constitutionnels de Williams et ont créé un besoin exceptionnellement urgent d’attention de la Cour », indiquent les documents judiciaires.

Le procureur du comté de Saint-Louis a déclaré plus tôt cette année qu’il y avait des erreurs constitutionnelles dans le procès pénal initial de Williams, indiquent les documents judiciaires, citant des problèmes tels que la révocation d’au moins un juré noir potentiel en raison de sa race.

« Ce seraient des questions clés que la commission d’enquête devrait examiner pour savoir si elle doit recommander la clémence plutôt que l’exécution – si le gouverneur n’avait pas dissous à tort la commission », indiquent les documents.

Les procureurs ont soulevé certaines de ces questions dans une requête visant à annuler la condamnation de Williams, ce qui un juge a rejeté plus tôt ce mois-ci.

La NAACP appelle Parson à suspendre l’exécution de Williams, soulignant que la peine de mort a été « historiquement appliquée de manière racialement disparate », en particulier dans le Missouri.

« Tuer M. Williams, un homme noir qui a été injustement condamné pour le meurtre d’une femme blanche, équivaudrait à une horrible erreur judiciaire et à la perpétuation du pire du passé du Missouri », ont écrit le président et directeur général de la NAACP, Derrick Johnson, et le président de la Conférence de l’État du Missouri, Nimrod Chapel Jr., dans une lettre ouverte à Parson.

Mercredi, la représentante américaine Cori Bush du Missouri a également envoyé une lettre à Parson l’exhortant à empêcher l’exécution de Williams.

« En tant que législateurs, nous nous engageons à construire un Missouri qui soit un modèle de justice, et nous nous efforçons quotidiennement de représenter les besoins et les demandes des Missouriens dans tout l’État », indique la lettre. « Pour cette raison, nous vous exhortons à commuer immédiatement la peine de M. Williams et à suspendre son exécution. »

Soulignant les efforts des avocats de Williams pour prouver son innocence, Bush a déclaré que l’exécution de Williams serait une « grave injustice et causerait un préjudice sérieux et durable ».

Dakin Andone, John Fritze et Evan Perez de CNN ont contribué à ce rapport.

Pour plus d’actualités et de newsletters CNN, créez un compte sur CNN.com