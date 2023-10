Un condamné à mort de l’Oklahoma demande au juge d’autoriser les tests ADN

10 octobre — Un condamné à mort de l’Oklahoma dont l’exécution est prévue en novembre demande à un tribunal fédéral d’autoriser de nouveaux tests ADN sur des preuves qui pourraient prouver ses allégations de légitime défense lors d’un double meurtre survenu en 2001.

Phillip Dean Hancock, 59 ans, devrait être exécuté le 30 novembre après qu’un jury ait déclaré Hancock coupable des meurtres, le 27 avril 2001, de Robert Jett Jr., 37 ans, et de James Lynch, 58 ans, à Oklahoma City.

« L’État a l’intention d’exécuter la condamnation à mort de M. Hancock malgré le fait qu’il existe des preuves matérielles qui n’ont jamais fait l’objet de tests ADN et que de tels tests pourraient établir que le plaignant agissait en état de légitime défense lorsqu’il a tiré sur les défunts », une requête déposée par l’avocat de Hancock.

La requête demande des tests ADN sur des grattages d’ongles, des vêtements, un portefeuille et une lettre récupérée sur les lieux du crime « pour prouver que Jett et Lynch ont violemment agressé Hancock immédiatement avant, puis pendant que Hancock leur a tiré dessus en état de légitime défense ». « .

En juillet 2022, la Cour d’appel pénale de l’Oklahoma a annulé la décision d’un tribunal de district refusant la tenue d’une audience sur une demande de test ADN post-condamnation faite par les avocats de Hancock et a ordonné la tenue d’une audience.

Un juge de district a rejeté la demande de Hancock en août 2022, déclarant que « même si des résultats ADN favorables étaient obtenus à partir des éléments en question, les preuves ne seraient pas suffisantes pour vaincre le poids de la preuve montrant que le récit de légitime défense du pétitionnaire était invraisemblable ».

L’OCCA a confirmé la décision du juge de district en mai.

Les avocats de Hancock soutiennent que Hancock n’était pas armé et s’est rendu dans une résidence où se trouvaient Jett et Lynch lorsque Hancock a été battu avec une barre de sécurité et menacé avec une arme à feu pour entrer dans une cage avant d’être retenu et battu.

La motion indique que Hancock a réussi à récupérer l’arme et à tirer sur Jett et Lynch.

« À la suite de cette lutte, le sang et l’ADN de Hancock se seraient probablement retrouvés sous les ongles de Lynch et sur les vêtements de Lynch, sur les vêtements et le portefeuille de Jett, qui ont été trouvés sur la zone du canapé où Hancock a été battu et qui semblent avoir des taches biologiques. , et sur une lettre trouvée sur la barre de rupture », indique la motion.

Une femme présente à la résidence a déclaré pendant le procès qu’elle ne pouvait pas voir la lutte avec l’État en disant aux jurés qu’il n’y avait aucune preuve matérielle sur les lieux qui corrobore l’histoire de légitime défense de Hancock.

Les avocats affirment que le refus de l’État de divulguer les preuves biologiques pour les tester viole les droits constitutionnels de Hancock et demandent à un juge fédéral d’ordonner la divulgation des preuves pour qu’elles soient testées.

« Même s’il était encore techniquement possible de condamner M. Hancock, les résultats des tests à décharge modifieraient si radicalement les preuves qu’un résultat différent serait très probable », indique la requête.

L’État a jusqu’au 19 octobre pour déposer une réponse avec une audience prévue le 1er novembre au palais de justice fédéral d’Oklahoma City.