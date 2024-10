Un condamné à mort de l’Oklahoma a pris trois «derniers repas». Il est de retour à la Cour suprême pour une nouvelle tentative de liberté

OKLAHOMA VILLE — L’Oklahoma a fixé à neuf reprises des dates d’exécution pour le condamné à mort Richard Glossip. L’État lui a donné trois « derniers repas ». Glossip a même été marié deux fois en attendant son exécution.

D’une manière ou d’une autre, il est toujours là, même après la Cour suprême a rejeté son défi au processus d’injection mortelle en Oklahoma il y a neuf ans.

Aujourd’hui, dans un autre rebondissement, le procureur général républicain de l’Oklahoma s’est joint à Glossip pour tenter d’annuler sa condamnation pour meurtre et sa condamnation à mort dans le cadre d’un programme de meurtre contre rémunération datant de 1997. Ce tournant improbable a renvoyé le cas de Glossip devant la Cour suprême, où les juges entendront les arguments mercredi.

L’examen par le tribunal du cas de Glossip intervient dans un contexte baisse du recours à la peine de mort et une baisse des nouvelles condamnations à mort ces dernières années. Dans le même temps, la majorité conservatrice de la Cour s’est montrée généralement moins ouverte aux efforts visant à mettre un terme aux exécutions.

Il est extrêmement rare que les procureurs reconnaissent qu’eux-mêmes, ou peut-être leurs prédécesseurs, ont commis de graves erreurs ayant conduit à l’imposition de condamnations à mort.

Mais c’est précisément ce que le procureur général de l’Oklahoma Gentner Drummond l’a fait, en appelant Glossip à obtenir un nouveau procès.

Les procureurs chargés d’au moins trois autres affaires de peine de mort en Alabama et au Texas ont fait pression pour que les condamnés à mort bénéficient d’un nouveau procès ou, au moins, soient épargnés de la perspective d’être exécutés. Les détenus sont : Toforest Johnson en Alabamaet Mélissa Lucio et Areli Escobar au Texas. Dans une autre affaire similaire, les juges ont refusé un sursis de dernière minute à Marcellus Williams, qui Missouri exécuté la semaine dernière.

« Tous ces cas montrent au public qu’on ne peut pas faire confiance au système de peine de mort, tel qu’il est actuellement utilisé, pour aboutir à des résultats justes et équitables », a déclaré Robin Maher, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort.

Glossip a toujours clamé son innocence dans le meurtre en 1997 à Oklahoma City de son ancien patron, le propriétaire du motel Barry Van Treese, dans ce que les procureurs ont qualifié de meurtre contre rémunération. Un autre homme, Justin Sneeda admis avoir volé et tué Van Treese, mais a déclaré qu’il ne l’avait fait qu’après que Glossip avait promis de lui payer 10 000 $. Sneed a été condamné à perpétuité en échange de son témoignage et a été le témoin clé contre Glossip.

Drummond a déclaré qu’il ne croyait pas que Glossip était innocent, mais le procureur général affirme qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Parmi les préoccupations de Drummond, il y a le fait que les procureurs savaient que Sneed avait menti à la barre des témoins au sujet de son état psychiatrique et de la raison pour laquelle il prenait du lithium, un médicament stabilisant l’humeur. Drummond a également cité une boîte de preuves dans l’affaire qui a été détruite, notamment des reçus de motel, un rideau de douche et du ruban adhésif qui, selon l’avocat de Glossip, Don Knight, auraient pu prouver l’innocence de Glossip.

« Le plus haut responsable élu de l’État chargé de l’application des lois en Oklahoma a déclaré que Richard Glossip n’avait pas bénéficié d’un procès équitable », a déclaré Knight, un avocat vétéran des procès en matière de peine de mort qui a été consultant sur des centaines d’affaires passibles de la peine capitale. « Pour autant que je sache, c’est sans précédent. »

Malgré les doutes de Drummond sur le procès, un Oklahoma la cour d’appel a confirmé la condamnation de Glossipet la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État un vote dans l’impasse pour lui accorder la clémence.

À la Cour suprême, Glossip a à ses côtés des avocats de renom, dont deux anciens solliciteurs généraux, Paul Clement et Seth Waxman, qui estiment qu’il mérite un nouveau procès. Un avocat nommé par la Cour suprême pour défendre la décision du tribunal d’Oklahoma soutiendra que Glossip devrait être mis à mort.

Plus qu’un une demi-douzaine d’États ont également pesé sur l’affaire, demandant à la Cour suprême de confirmer la condamnation de Glossip, arguant qu’ils ont un « intérêt substantiel » dans le respect par la cour fédérale des décisions des tribunaux d’État.

Parmi ceux qui soutiennent les efforts de Glossip pour obtenir un nouvel essai, il y a un groupe de près de deux douzaines de personnes. procureurs d’État et fédéraux actuels et anciens qui a écrit dans un mémoire au tribunal qu’ils étaient troublés par les actions des agents chargés de l’application des lois dans cette affaire, y compris par ce qu’ils ont qualifié de témoin clé, Sneed, qui a été « coaché ​​» pour impliquer Glossip par un détective de police.

Le cas de Glossip fournit une illustration frappante des rebondissements juridiques apparemment interminables qui peuvent accompagner les affaires de peine de mort. En 2015, il était détenu dans une cellule à côté de la chambre d’exécution de l’Oklahoma, attendant d’être attaché à une civière et de lui injecter des drogues qui pourraient le tuer.

Mais l’heure prévue pour son exécution allait et venait, et derrière les murs du pénitencier de l’État d’Oklahoma, les responsables de la prison se précipitaient après avoir appris l’une des drogues mortelles qu’ils ont reçues pour mener à bien la procédure ne correspondait pas aux protocoles d’exécution.

« C’est tout simplement fou », a déclaré Glossip, aujourd’hui âgé de 61 ans, à l’époque après avoir appris la confusion entre les drogues, qui a finalement conduit à une quasi-totalité de la drogue. moratoire de sept ans sur les exécutions en Oklahoma.

L’affaire concerne également les membres de la famille Van Treese, les proches de la victime qui a été battue à mort avec une batte de baseball dans une chambre du motel dont il était propriétaire. Leur avocat a écrit dans un mémoire à la Haute Cour qu’ils veulent voir la condamnation et la peine de Glossip maintenues.

« Dans cette affaire, la famille Van Treese attend patiemment justice depuis 10 047 jours », a écrit l’avocat Paul Cassell, ancien juge fédéral, au nom de la famille. « Et pourtant, ils assistent maintenant au spectacle de l’impasse de leur affaire. par le procureur général de leur État d’origine, avouant une erreur là où il n’y en a pas. »

Parmi ceux qui restent convaincus de la culpabilité de Glossip dans l’orchestration du meurtre de Van Treese, il y a l’ancien procureur du comté d’Oklahoma. David Praterqui a examiné le cas de Glossip à plusieurs reprises et qui a exhorté la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État à rejeter la grâce à son égard, même si l’affaire initiale a été poursuivie par ses prédécesseurs.

« J’ai parcouru cette affaire plus d’une fois et j’ai regardé tout ce qui s’y trouvait, et rien ne m’a amené à douter de l’intégrité de cette condamnation et de cette condamnation à mort », a déclaré Prater.

Une décision est attendue au début de l’été.

___

Sherman rapporté de Washington, DC