Un condamné à mort de Caroline du Sud doit choisir entre les méthodes d’exécution

COLUMBIA, Caroline du Sud — Les responsables de la prison de Caroline du Sud ont déclaré mardi au condamné à mort Richard Moore qu’il pouvait choisir entre le peloton d’exécution, la chaise électrique et l’injection mortelle pour son traitement. Exécution le 1er novembre.

La loi de l’État donne à Moore jusqu’au 18 octobre pour décider, sinon il sera électrocuté par défaut. Son exécution marquerait le deuxième en Caroline du Sud après une pause de 13 ans due à l’incapacité de l’État à obtenir le médicament nécessaire à l’injection mortelle.

Moore, 59 ans, risque la peine de mort pour la fusillade survenue en septembre 1999 contre le vendeur de magasin James Mahoney. Moore est entré dans le magasin du comté de Spartanburg sans arme pour le voler et les deux se sont retrouvés dans une fusillade après que Moore ait pu prendre l’une des armes de Mahoney. Moore a été blessé, tandis que Mahoney est mort d’une balle dans la poitrine.

Il fait appel à la Cour suprême des États-Unis pour qu’elle arrête l’exécution. Moore, qui est noir, est le seul homme condamné à mort en Caroline du Sud à avoir été reconnu coupable par un jury ne comprenant aucun Afro-Américain, ont déclaré ses avocats. S’il est exécuté, il serait également la première personne mise à mort dans l’État des temps modernes à ne pas être armée au départ, puis à se défendre lorsqu’elle était menacée avec une arme, ont-ils déclaré.

Le directeur des services correctionnels de Caroline du Sud, Bryan Stirling, a déclaré que la chaise électrique de l’État avait été testée le mois dernier, que son peloton d’exécution disposait des munitions et de l’entraînement et que le drogue injectable mortelle a été testé et trouvé pur par des techniciens du laboratoire criminel de l’État, selon une lettre certifiée envoyée à Moore.

Freddie Owens a été exécuté par injection létale en Caroline du Sud le 20 septembre après qu’une loi bouclier adoptée l’année dernière ait permis à l’État d’obtenir un médicament nécessaire à l’injection létale. Avant la mise en place des mesures de confidentialité, les entreprises refusaient de vendre le médicament.

Avant son exécution, Owens a demandé à la Cour suprême de l’État de divulguer davantage d’informations sur le pentobarbital qui serait utilisé pour le tuer. Les juges ont statué que Stirling en avait suffisamment libéré lorsqu’il a dit à Owens, tout comme il l’avait fait à Moore dans la lettre de mardi, que la drogue était suffisamment pure, stable et puissante pour mener à bien l’exécution.

Les responsables de la prison ont également déclaré à Moore que l’État chaise électriqueconstruit en 1912, a été testé le 3 septembre et s’est avéré fonctionner correctement. Ils n’ont pas fourni de détails sur ces tests.

Le peloton d’exécutionautorisé par une loi de 2021, dispose des armes, des munitions et de la formation dont il a besoin, a écrit Stirling. Trois volontaires ont été entraînés à tirer sur une cible placée sur le cœur à une distance de 15 pieds (4,6 mètres).

Moore envisage de demander grâce au gouverneur Henry McMaster, un républicain, et de réduire sa peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Aucun gouverneur de Caroline du Sud n’a jamais a accordé la clémence à l’ère moderne de la peine de mort.

Moore n’a aucune infraction à son casier judiciaire et a proposé de travailler pour aider à réhabiliter d’autres prisonniers tant qu’il sera derrière les barreaux.

La Caroline du Sud a mis à mort 44 détenus depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis en 1976. Au début des années 2000, elle procédait en moyenne à trois exécutions par an. Neuf États ont mis à mort davantage de détenus.

Mais depuis la pause involontaire des exécutions, la population des couloirs de la mort en Caroline du Sud a diminué. L’État comptait 63 détenus condamnés début 2011. Il en compte actuellement 31. Environ 20 détenus ont été condamnés. retiré du couloir de la mort et a été condamné à différentes peines de prison après avoir fait appel avec succès. D’autres sont morts de causes naturelles.