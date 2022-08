Un concurrent d’Indian Idol chantant “Aashiq Banaya” donnera des cauchemars à Himesh Reshammiya

Les musiciens populaires Shreya Goshal, Sunidhi Chauhan, Arijit Singh et de nombreux autres joyaux de l’industrie de la musique ont commencé leur voyage en auditionnant pour chanter dans des émissions de télé-réalité. Alors que certaines auditions deviennent remarquables, beaucoup deviennent virales pour toutes les mauvaises raisons. Un clip de retour de Farah Khan, Anu Malik et Sonu Nigam jugeant l’une des performances les plus embarrassantes lors de la ronde d’audition pour l’une des saisons d’Indian Idol devient viral et a laissé les internautes en grand écart.

Dans la vidéo, un participant sans talent de chanteur continue à livrer une interprétation amusante d’Aashiq Banaya Aapne. Dans le segment du refrain, le participant utilise un ton hilarant pour terminer les paroles, bien qu’embarrassant, cela devient un mode de divertissement pour tout le monde.

Ce qui aurait pu devenir un moment de découragement pour le participant, devient bientôt l’un des souvenirs hilarants de toute sa vie lorsque tous les juges se joignent à sa performance et imitent son pitch hilarant. La vidéo virale partagée avec une légende amusante qui disait: “Quand mon ami essaie de chanter une chanson.” Jetez un oeil à l’audition virale ci-dessous:

https://www.instagram.com/reel/Cgq6bTjPyyC/

La vidéo désormais virale a même attiré l’attention de Farah Khan, qui en réponse a appuyé sur le bouton “J’aime” du message. Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs se sont rendus dans la section des commentaires pour ajouter leurs propres anecdotes amusantes au clip. L’un a dit: “Les chanteurs de salle de bain sont comme”, un autre a ajouté: “Mes oreilles saignent.” Une section d’Internet a également félicité le participant en le saluant comme la “meilleure audition”. Un internaute a ajouté que l’homme dans le clip montre à tout le monde comment chanter correctement Aashiq Banaya Aapne.

Aashiq Banaya Aapne faisait fureur au moment de sa sortie. Mettant en vedette la chimie amoureuse grésillante de Tanushree Dutta et Emraan Hashmi, le morceau a été chanté par Himesh Reshammiya en collaboration avec Shreya Ghoshal. Écrit par Sameer, les paroles de la chanson capturent l’essence de tomber follement amoureux.

Mots-clés : viral, vidéo virale, audition virale, audition de chant viral, audition virale d’Indian Idol, Farah Khan, Anu Malik, Sonu Nigam, actualité virale

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici