Un concurrent décède lors d’une course de rallye routier dans le Maine à travers la forêt

NEWRY, Maine (AP) – Un concurrent a été tué dans un accident le premier jour d’une course de rallye à travers une forêt dans l’ouest du Maine, ce qui a conduit les organisateurs à annuler le deuxième jour de l’événement.

Erin Kelly, une femme de 48 ans de Marshall, en Virginie, a été tuée vendredi lorsque la voiture de son équipe s’est écrasée près du lac Lower Richardson lors du New England Forest Rally, où des véhicules courent le long de routes secondaires rurales et de pistes forestières près de la frontière du Maine avec le New Hampshire, WMTW-TV a rapporté.

Sur sa page LinkedIn, Kelly a écrit qu’elle conduisait des voitures à temps partiel comme passe-temps pour l’équipe de rallye Pullen Away depuis 2015.

Dans les courses de rallye, les navigateurs s’assoient à côté des pilotes et lisent des notes de parcours telles que quand s’attendre à des virages.

L’équipe, qui indique sur sa page Facebook qu’elle est basée à Northwood, dans le New Hampshire, n’a pas immédiatement répondu à un message Facebook ou à un e-mail demandant de plus amples informations sur l’accident.

Les autorités enquêtent sur la cause de l’accident, qui, selon une photo publiée par WMTW-TV, a détruit la voiture. Le bureau du shérif du comté d’Oxford n’a pas immédiatement répondu à un appel demandant des commentaires.

L’American Rally Association, qui a sanctionné la course, a déclaré samedi dans un communiqué que le New England Forest Rally avait décidé d’annuler le reste de l’événement. Il l’a également dit et les organisateurs du rallye ont exprimé leurs « sincères condoléances à l’équipe d’Erin, à sa famille et à de nombreux amis de la communauté du rallye ».

Le lac se trouve à environ 56 kilomètres au nord de Newry, dans le nord-ouest du Maine.

The Associated Press