Un concurrent de SpaceX subit un échec de mission lors du lancement

La 41e mission de Rocket Lab, intitulée « We Will Never Desert You », s’est soldée par un échec après que sa fusée Electron a subi une anomalie non précisée deux minutes et demie après son lancement.

Les astronomes pourraient bientôt recevoir des avertissements lorsque les satellites SpaceX menacent leur vue

Le lanceur à deux étages de l’entreprise décollé mardi à 2 h 55 HE depuis le complexe de lancement 1 en Nouvelle-Zélande, transportant un satellite d’imagerie radar de Capella Space. La fusée a dépassé Max-Q (le moment de contrainte aérodynamique la plus importante) et a réussi une combustion et une séparation d’étage du premier étage. Cependant, environ deux minutes et 30 secondes après son lancement, Electron a rencontré un problème qui a entraîné l’échec de la mission Rocket Lab. annoncé.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec [Federal Aviation Administration] et soutenir les agences alors que l’enquête sur la cause profonde commence », a écrit Rocket Lab dans sa déclaration envoyée par courrier électronique. « Nous identifierons le problème rapidement, mettrons en œuvre des actions correctives et reviendrons sur le terrain sous peu. »

L’anomalie de mardi marque le troisième échec de la mission d’Electron, selon EspaceActualités (et le quatrième échec de lancement de la fusée, y compris son vol inaugural en 2017). La petite fusée n’a pas réussi à atteindre l’orbite en raison d’une panne moteur en juillet 2020, puis à nouveau en mai 2021, lorsque son moteur de l’étage supérieur s’est arrêté quelques secondes après l’allumage. Au total, Electron a réalisé 37 lancements réussis.

Article associé: Rocket Lab est-il le concurrent SpaceX que nous attendions ?

L’entreprise a connu récemment un succès. En juillet, Rocket Lab a lancé sept satellites à bord de sa fusée Electron avant son lancement. le booster a été récupéré par un amerrissage océanique assisté par parachute pour tester sa réutilisabilité. Rocket Lab se rapprochait de plus en plus du leader de l’industrie SpaceX, la réutilisabilité des boosters étant une priorité majeure pour l’entreprise.

Cependant, suite à l’échec de sa dernière mission, les actions de Rocket Lab ont chuté de 20 % lors des échanges avant commercialisation, CNBC signalé. Le titre était en hausse de 34% sur l’année à la clôture du marché lundi.

La prochaine mission de Rocket Lab, prévue avant la fin du troisième trimestre de cette année, a été reportée car l’entreprise met en œuvre des mesures correctives.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur Twitter et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.