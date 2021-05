Alors que la constellation de satellites Starlink de SpaceX s’agrandit chaque mois, encore plus maintenant que le géant de l’aérospatiale a reçu l’approbation réglementaire de la Federal Communications Commission (FCC), d’autres acteurs de l’industrie craignent de ne plus avoir assez de place pour leurs projets. en orbite terrestre basse.

Blue Origin de Jeff Bezos a récemment perdu un contrat de plusieurs milliards de dollars avec la NASA avec SpaceX de Musk pour la mission convoitée sur la Lune prévue pour 2024, mais la course à l’espace privé plus près de chez nous s’avère également contestée.

Les concurrents de SpaceX ont mis en évidence des problèmes plus spécifiques concernant la basse altitude de la constellation artificielle de l’entreprise, dont le but est de fournir un accès Internet haut débit aux zones du globe avec une couverture faible ou inexistante, ce qui suggère que l’existence même de Starlink augmente les risques de collisions et d’interférences radio. .

«Nous voulons que l’espace reste accessible aux activités humaines … mais nous refusons un espace du Far West», Israël a déclaré lors d’une conférence à Genève sur le développement durable de l’espace.

Israël a également souligné le fait que, selon ses calculs, Musk possède désormais quelque 35% des quelque 9 000 satellites en orbite lancés depuis 1957. En outre, si vous comptez des satellites plus gros de plus de 50 kg de poids, la part de marché de Musk en orbite basse s’élève à 50. %.

Il a ajouté que les collisions, dont au moins deux impliquaient des satellites Starlink, étaient en augmentation et pourraient conduire au syndrome de Kessler, une réaction en chaîne fulgurante de collisions qui déclenchent encore plus de collisions.

La FCC a décidé en avril de permettre à Starlink d’opérer à une altitude inférieure à la limite initialement proposée de 540 à 570 km, affirmant que cela améliorerait l’expérience client, en particulier dans les régions polaires et d’autres régions mal desservies du monde.

Le FFC a également constaté que des altitudes plus basses réduiraient en fait le risque de collision en facilitant la désorbitation des satellites, limitant ainsi la prolifération des débris spatiaux.

Les estimations actuelles évaluent le marché mondial des satellites à 13 milliards de dollars, passant à 26 milliards de dollars d’ici 2027.

Dans ses propres remarques lors de l’événement, l’ambassadeur de France à l’ONU à Genève et l’organisateur de la conférence François Rivasseau ont établi des comparaisons entre la menace croissante des débris spatiaux et le coronavirus, suggérant que les préoccupations marginales pourraient rapidement devenir incontrôlables et devenir des problèmes mondiaux.

