Un concurrent de «BBNaija» est mort à 29 ans après un accident – ​​Hollywood Life

Crédit d’image : Ariana Cubillos/AP/Shutterstock

Rico Swavey a participé à la troisième saison de Grand frère Naija

Il a été impliqué dans un accident de la route mortel dans la ville de Lagos

Rico, né Patrick Fakoya, poursuivait une carrière dans la musique au moment de sa mort.

“Nous l’avons perdu … Nous avons perdu notre garçon”, a tweeté le compte Twitter vérifié appartenant à Rico Swaveyl’avocat nigérian qui a concouru sur Grand frère Naija (fka Grand frère Nigéria). Le joueur de 29 ans est né Patrick Fakoya est décédé le 13 octobre, selon le récit. Suite à l’annonce de sa mort, le compagnon de Rico BBNaija étoile Alex Insolite tweeté, “Ce n’était pas ce que nous avions convenu, Rico. Reposez en paix.”

Beaucoup ont afflué en ligne pour partager leurs condoléances, ce qui a entraîné la tendance #RIPRicoSwavey sur Twitter. “La mort de Rico Swavey est vraiment déchirante, à en juger par ce que les gens disent de lui [you] peut dire qu’il est une belle âme, ” tweeté Conseiller/influenceur Twitter Daniel Regha. “Quelle perte. Mes plus sincères condoléances à sa famille éplorée. Que Dieu les fortifie et les aide à surmonter cette perte irremplaçable. RIP Rico. Parti mais pas oublié…”

Voici ce que vous devez savoir sur Rico.

Il a été impliqué dans un accident “épouvantable”

Alex Asogwa, alias Alex Unusual, premier tweeté la nouvelle que Rico a été impliqué dans un accident mardi (11 octobre), selon Légitime. “Bonjour mes chéries. Veuillez mettre @iamricoswavey dans vos prières aujourd’hui. Il a été impliqué dans un horrible accident il y a quelques heures et les médecins tentent toujours de le réanimer alors que je viens de quitter l’hôpital. C’est vraiment critique. Je reste positif.#PrayForRicoSwavey.

Les détails de l’accident ne sont pas clairs au moment de la publication de cet article. Son compte Twitter officiel a montré une vidéo supposée de la voiture dans laquelle il se trouvait après l’accident.

Rico Swavey avait une formation en droit

Né Patrick Fakoya en 1992, il a grandi avec sept frères et sœurs, selon la publication nigériane Coup de poing. Bien que Rico Swavey soit surtout connu pour son temps sur BBNaija, Patrick avait une histoire dans le monde juridique, ayant obtenu son diplôme en droit de l’Université Babcock à Lishan-Remo, au Nigeria.

Il aimait la musique

Patrick a adopté le surnom de Rico Swavey comme nom de scène afin qu’il puisse poursuivre son amour de la musique. En 2022, il sort une nouvelle chanson, “BOY AFFI”, la première depuis les deux titres solo qu’il a sortis en 2021 (“THIS LIFE” et “Nacho Cruise”) et “Nobody”, sa collaboration avec Le Beat Prince. Sa biographie Instagram indiquait qu’il était un artiste “NON SIGNÉ”, mais avec un quart de million d’abonnés, il avait clairement une base de fans dévote.

Il l’a fait loin dans ‘BBNaija’

Rico a été expulsé le jour 70 de de BBNaija saison 3, ce qui en fait dix semaines dans le ménage. Alors que cela signifiait qu’il terminait neuvième, vingt concurrents sont entrés dans la maison cette saison-là, ce qui signifie qu’il a survécu à plus de la moitié d’entre eux. Miracle Ikechukwu Igbokwe a finalement remporté la saison.

Il a laissé un impact positif sur ses collègues stars de “Big Brother”

“Nous l’avons perdu” tweeté BBNaija concurrent Tobi Bakré, qui a inclus une photo d’un Rico en train de rire. “C’est ainsi que je me souviendrai toujours de toi. Repose en paix mon frère », Tobi a légendé la photo. Hôte et ancien colocataire Ebuka Obi-Uchendu a tweeté une paire de Photos de lui avec Rico. “L’être humain le plus chaleureux. C’est vraiment déchirant… Repose en paix, Rico.