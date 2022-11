Un concurrent de Bargain Hunt a reçu un avertissement sévère après avoir trouvé un vase d’une valeur de 700 000 £

Un concurrent de BARGAIN Hunt a reçu un avertissement sévère après avoir découvert que son vase valait 700 000 £.

L’émission de la BBC voit deux équipes relever le défi d’obtenir les meilleures affaires pour les antiquités et tenter de les vendre aux enchères à des prix plus élevés.

Bbc

Charles a expliqué comment il avait peur qu’un client laisse tomber un vase de 700 000 £ – non illustré ci-dessus[/caption] AP : Association de la presse

Cependant, un commissaire-priseur a été contraint d’avertir son client après un vase précieux après en avoir découvert la vraie valeur.

Charles Hanson a révélé qu’il était tombé sur le vase et avait initialement pensé qu’il se vendrait 50 000 £.

Mais il a été stupéfait quand il a rapporté 700 000 £.

“C’était le vase de tante Beryl, qui a été offert à notre client en 1976”, a-t-il expliqué.





“Ils n’avaient aucune idée de la valeur, et je suis allé à la maison et j’ai rencontré les deux petits-enfants qui m’ont tendu le vase.”

Il a ajouté: “J’ai dit:” Faites attention, posez-le! “”

L’homme de 44 ans qui dirige sa propre société de commissaires-priseurs est également apparu sur Flog It!, For What It’s Worth et Antiques Road Trip.

Pendant ce temps, il est sur le point de réaliser un profit de 15 000 £ sur une ancienne collection de cartes Pokémon.

En savoir plus sur la chasse aux bonnes affaires L’HEURE DE LA FÊTE Le couple Bargain Hunt réalise des bénéfices étonnants après avoir découvert un « joyau caché » TOUT OU RIEN Charles Hanson de Bargain Hunt admet qu’il est “un peu joueur”

L’expert en antiquités a admiré une collection de cartes Pokémon par un collectionneur appelé JC, qui a échangé des cartes pendant ses années d’école et possède maintenant une collection qui pourrait faire un montant époustouflant.

JC Smith est entré dans les cartes Pokémon japonaises vers l’âge de 10 ou 11 ans à la fin des années 1990 et il était si avisé qu’il les chérissait comme un collectionneur accompli.

Désormais, plus de 100 cartes réparties en 40 lots sont sur le point de gagner plus de 13 000 £ lorsqu’elles passent sous le marteau chez Hansons Auctioneers.

Charles a légendé les photos : « Le petit JC qui avait dix ans en l’an 2000 a échangé des cartes Pokémon à l’école et nous prévoyons que sa collection le mois prochain se vendra 15 000 £ !

« Si seulement nous savions alors ce que nous savons maintenant ! Bravo JC.”