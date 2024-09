Un concours de photos de la Colombie-Britannique met en lumière des clichés spectaculaires de la faune sauvage réalisés par des photographes amateurs (PHOTOS)

La myriade d’animaux sauvages uniques de la Colombie-Britannique est sans égal au Canada et le concours annuel de photographie Wildlife-in-Focus de la SPCA de la Colombie-Britannique met magnifiquement en valeur cette faune.

Cette année, c’était la 16e édition du concours, qui invitait les photographes amateurs à sortir et à prendre des photos de la faune qui les entoure.

De plus, ce concours aide à collecter des fonds pour le travail crucial de la BC SPCA auprès de la faune dans toute la province.

« Avec plus de 500 photos soumises, choisir les meilleures photos a été un défi pour les juges du concours », explique Andrea Wallace, responsable du bien-être des animaux sauvages à la BC SPCA.

« Nous tenons à remercier tous les participants d’avoir partagé leurs superbes photos de la faune diversifiée de la Colombie-Britannique et d’avoir contribué à recueillir 8 426 $ pour aider le centre de réhabilitation des animaux sauvages de la SPCA de la Colombie-Britannique à prendre soin des animaux sauvages blessés et orphelins. »

Le concours de cette année comprenait deux catégories : Habitats d’arrière-cour et Milieux sauvages.

Dans la catégorie « Habitats d’arrière-cour », les photographes ont présenté la faune qui les entoure dans les communautés où ils vivent, tandis que dans la catégorie « Paramètres sauvages », ils ont pu sortir dans la nature et prendre des photos d’animaux dans leurs habitats naturels.

De plus, il existe un prix du public très recherché par les participants.

Sans plus tarder, les gagnants du 16e concours de photographie Wildlife-in-Focus de la BC SPCA sont :

Habitats d’arrière-cour

1er – Bruce Turnbull (Penticton) – Pic flamboyant

2e – Lesley Carere (North Saanich) – Colibri roux

3e – Rosalind LeBlanc (Vancouver) – Canard colvert

« Je suis ravi que ma photo d’un pic flamboyant nourrissant ses petits ait été sélectionnée comme gagnante de la catégorie Habitats d’arrière-cour », a déclaré Bruce Turnbull, gagnant de la catégorie Habitats d’arrière-cour.

« La photographie animalière est une de mes passions, tout comme l’étude des animaux sauvages que je photographie et les défis auxquels ils sont confrontés. Soutenir des organismes comme le Centre de réhabilitation des animaux sauvages de la SPCA de la Colombie-Britannique (Wild ARC) qui protègent et aident notre faune est très important pour moi et je suis heureux que ma photo ait contribué à recueillir des fonds indispensables pour l’organisation. »

Paramètres sauvages

1re – Janine Brooke (North Vancouver) – Coyote

2e – Ashley Giovannini (Kelowna) – Grizzly

3e – Sébastien Nadeau (Squamish) – Chouette pygmée



« Nous sommes très chanceux d’avoir autant d’animaux sauvages dans la région métropolitaine de Vancouver », a déclaré Janine Brooke, gagnante de la catégorie Wild Settings.

« Je suis très heureux que ma photo du coyote ait été choisie comme gagnante de la catégorie « Paysages sauvages ». Ce coyote chassait dans les marais – c’est l’un de mes sujets préférés à photographier. En partageant mes photos, j’espère faire découvrir au spectateur un monde que nous négligeons si souvent dans nos vies trépidantes et susciter un intérêt pour la faune qui nous entoure. »

Prix ​​du public

Sam Gorick (Mill Bay) – Raton laveur

La BC SPCA indique que les 12 photos qui ont reçu le plus de votes lors de ce concours seront présentées dans un pack de cartes de vœux Wildlife-in-Focus en édition limitée.

Les trois premiers gagnants de chacune des deux catégories verront également leurs photos présentées sur un sac fourre-tout en édition limitée, ce qui aidera également la BC SPCA à collecter des fonds pour poursuivre son travail.

Pour trouver ces articles, renseignez-vous sur le Centre de réhabilitation des animaux sauvages de la BC SPCA ou pour voir plus de photos, visitez le site Web de la BC SPCA.