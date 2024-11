Un concours de photographie capture la beauté des parcs nationaux du Royaume-Uni

@dhall.photographie Le concours « célèbre la beauté des espaces sauvages des parcs nationaux », dont celui de Ladybower Reservoir dans le Peak District.

Dix photographies prises dans les parcs nationaux du Royaume-Uni ont été sélectionnées dans le cadre d’un concours visant à célébrer leur beauté naturelle. Trois des images ont été prises dans le Peak District et une à Bannau Brycheiniog (Brecon Beacons), Exmoor, Lake District, Cairngorms, New Forest, Yorkshire Dales et Dartmoor. Le public peut voter pour son favori sur la page Instagram des parcs nationaux du Royaume-Uni jusqu’à lundi. Meg Russell, de National Parks UK, a déclaré avoir reçu des « inscriptions extraordinaires » au concours, qui en était à sa troisième année.

@darren_thomas_photography Ce « superbe » de Bannau Brycheiniog – les Brecon Beacons – capture les aurores boréales

@leanna_coles Balise Dunkery au parc national d’Exmoor

@vinco_camm.photos Coniston dans la région des lacs

Mme Russell a ajouté : « Nous avons toute une série de montagnes, de lacs, de côtes et de rivières. « C’est une merveilleuse célébration de la diversité des 15 parcs nationaux différents. « C’est une telle joie de vivre cela. « Je suis un grand fan de celui du Derbyshire. C’est une photo de rivière avec ce magnifique pont, c’est très brumeux et automnal ; c’est vraiment onirique, vraiment inspirant et on dirait que ça vient d’un conte de fées. « Il y en a une magnifique de Bannau Brycheiniog représentant une aurore boréale, mais elle a aussi des nuages ​​et des étoiles. Elle est si belle. « Ils sont tellement diversifiés. »

@peopleofthepeak « Vous pouvez vraiment voir… combien de biodiversité, de faune, de flore et de faune il y a dans ces 15 paysages protégés », a déclaré Mme Russell, y compris ici dans le Peak District.

@peter_diender Loch Morlich dans le parc national des Cairngorms

@acornsandscapes Parc national de la Nouvelle Forêt

Mme Russell a ajouté qu’il y avait 200 inscriptions cette année. « J’espère que cela encouragera davantage de gens à sortir et à prendre de belles photos dans le parc national le plus proche et incitera également les personnes qui ne les ont peut-être pas visités à aller voir ce qu’ils peuvent trouver dans le leur. » Les gagnants du concours seront annoncés le 18 novembre.

@peaklass Le photographe – @peaklass – a déclaré que cette photo avait été prise à Padley Gorge un matin d’été, dans le Peak District.

@debclarke1208 Un chevreuil dans les Yorkshire Dales