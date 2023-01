Un concours de gifles laisse un homme avec le visage enflé et défiguré en Roumanie

Avez-vous déjà entendu parler du RXF Slap Fighting Championship ? C’est aussi brutal que ça en a l’air. Tout ce que les participants ont à faire est de gifler l’autre personne très fort, de toute sa force. La compétition commence entre deux personnes qui sont placées dans une cage, reçoivent de la craie et frappent à tour de rôle celle qui se tient en face d’elles à mains ouvertes. Il ne vient pas avec juste un titre. En fait, le vainqueur du RXF Slap Fighting Championship remporte une ceinture dorée brillante ainsi qu’un prix en argent de 5000 € (environ Rs 4 lakh). Cependant, aussi tentant que cela puisse paraître, un homme a montré à quel point le jeu peut être brutal.

Le championnat roumain a permis à Comsa Sorin d’atteindre le tour final. Il a finalement même remporté la ceinture et le prix en argent passionnant. Pourtant, le coût auquel il est venu semblait un peu trop élevé. Comsa s’est retrouvé le visage enflé après une série de gifles brutales. Ce n’est pas tout. Comsa et son adversaire étaient tous deux couverts de sang après s’être relayés lors de la bataille de gifles. Le clip a été partagé sur Twitter et a depuis fait le tour d’Internet. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient pas comprendre comment ce championnat était même légal. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à un « sport » malsain. Beaucoup ont fait remarquer que c’était “fou” et que tout sport de combat devrait vous permettre de vous protéger de votre adversaire. Un utilisateur de Twitter a écrit : “C’est un champion !! Je ne reste jamais là et prends ça.

C’est un champion !! Je ne reste jamais là et prends ça.— Jim Annest (@AnnestJim) 17 janvier 2023

Un autre tweet disait : « Comment est-ce légal ? Un homme blessé est frappé sans pouvoir se protéger, c’est terrible !”

Comment est-ce légal ? Un homme blessé est frappé sans pouvoir se protéger, terrible !— Dmitriy Salita (@Dsalita) 17 janvier 2023

«Je veux connaître les décisions de vie de chaque personne qui participe qui les ont conduits à cela. CTE gratuit (encéphalopathie traumatique chronique) sans aucun respect gagné par les fans de sports de combat, inutile », a tweeté un autre utilisateur.

Je veux connaître les décisions de vie de chaque personne qui participe qui les ont conduits à cela. CTE gratuit sans aucun respect gagné par les fans de sports de combat, inutile.— Matt Calderón (@mcalderon_10) 16 janvier 2023

Cosma Sorin avait le côté gauche de son visage totalement enflé. Les 10 rounds vicieux ont laissé son visage comme si cela nécessiterait beaucoup de soins médicaux. Il a pu gagner la bataille après 10 rounds lorsque son adversaire a finalement abandonné après avoir reçu le coup final de Cosma.

