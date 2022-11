Un concessionnaire Hyundai lui a remis une facture de réparation de 7 000 $. Voici pourquoi un expert dit que c’est “scandaleux”

Daryan Coryat dit qu’elle avait du mal à y croire lorsqu’un Barrie, Ont. Le concessionnaire Hyundai lui a remis une facture de réparation de 7 000 $ pour son VUS.

Coryat veut que Baytowne Hyundai aide à payer le coût, affirmant que le concessionnaire n’a pas pris soin de son Hyundai Tucson 2013 alors que le véhicule est resté huit mois sur son terrain en attendant une nouvelle pièce de moteur.

“Ils ne voulaient absolument pas aider”, a déclaré Coryat, qui vit en périphérie de Barrie, à environ 110 kilomètres au nord de Toronto.

Elle dit avoir emmené son SUV chez le concessionnaire en août 2021 lorsqu’il est tombé en panne. Hyundai Canada a finalement accepté les réparations car la pièce cassée était en cours de rappel pour les Tucson 2013.

“Il a fallu environ huit mois pour que la pièce arrive ici en raison du COVID et des pénuries de pièces”, a déclaré Coryat à CBC Toronto.

Elle dit que Baytowne lui a dit que le véhicule était prêt en avril 2022, mais le voyant du moteur s’est allumé lorsqu’elle l’a conduit hors du terrain et Coryat a remarqué des problèmes immédiats.

Une photo de la facture de Coryat de Baytowne Hyundai.

Elle l’a tout de suite ramenée chez le concessionnaire, c’est à ce moment-là que Coryat dit qu’ils lui ont facturé une inspection et lui ont proposé 7 000 $ de nouvelles réparations. Lorsque plus de 900 $ de taxe de vente ont été ajoutés, la facture s’élevait à 7 918,98 $

“Ils m’ont dit qu’il y avait tellement d’autres choses qui n’allaient pas maintenant avec ce qui n’était pas le cas à l’origine lorsqu’ils ont effectué le diagnostic initial en septembre de l’année dernière.”

La liste des éléments nécessitant des réparations comprenait le collecteur d’admission, le capteur arrière 02, le tuyau flexible, le capteur en amont 02, le silencieux, les deux étriers de frein arrière, les plaquettes de frein arrière, les disques de frein arrière, les deux étriers de frein avant, les plaquettes de frein avant et les disques de frein avant. .

CBC Toronto a contacté Baytowne Hyundai, mais le concessionnaire a refusé une demande d’entrevue.

Une “très mauvaise année” pour les réparations automobiles

George Iny, le directeur de l’Automobile Protection Association, dit que l’expérience de Coryat est un récit édifiant. Il dit que c’est une “très mauvaise année” pour la réparation des véhicules, en particulier pour les clients Kia et Hyundai, en raison de problèmes généralisés de disponibilité des pièces.

“Il y a des centaines de personnes au Canada aujourd’hui qui attendent des pièces, peut-être des milliers”, a déclaré Iny.

Il dit que les concessionnaires sont responsables de s’occuper des véhicules qui sont sous leur garde pendant qu’ils attendent des pièces.

“Vous savez qu’ils s’occupent des véhicules de leur propre inventaire qui leur appartiennent”, a-t-il déclaré.

“On s’attendrait à ce qu’ils exercent la même surveillance ou prennent le même soin d’un véhicule client.”

Iny dit que cela signifie démarrer les véhicules de temps en temps, les déplacer et, idéalement, ne pas les garer à l’extérieur pendant de longues périodes.

Iny dit que les concessionnaires sont responsables de s'occuper des véhicules qui sont sous leur garde pendant qu'ils attendent des pièces.

De plus, il dit que la facture des réparations du Tucson de Coryat est “rembourrée au-delà de toute croyance”.

“Le prix de ce travail est globalement scandaleux quand on regarde une voiture de neuf ans”, a déclaré Iny à CBC News.

Il dit que le coût du travail sur les freins est “énorme” et qu’un magasin de pièces de rechange lui aurait probablement facturé la moitié du coût total des réparations, ou peut-être moins s’il était en mesure de proposer des pièces d’occasion.

“J’ai rarement vu un cas d’abus de réparation comme celui-ci.”

Iny dit que des arrangements peuvent souvent être pris dans des cas comme ceux-ci pour réduire le coût du travail ou pour que le constructeur automobile fournisse des pièces.

Coryat dit qu’elle a appelé les concessionnaires Hyundai dans trois villes voisines, qui ont chacune confirmé ce qu’elle soupçonnait.

“Ces trois concessionnaires ont déclaré que la saisie de ces pièces est due au fait qu’ils sont restés assis sur un terrain aussi long pendant l’hiver”, a-t-elle déclaré.

CBC Toronto a contacté Hyundai Canada, qui a déclaré être en contact direct avec le client et enquêter activement sur l’affaire.

“Hyundai Canada prend très au sérieux les inquiétudes de ses clients et continuera d’examiner la situation pour déterminer les prochaines étapes appropriées”, indique un communiqué du constructeur automobile fourni à CBC Toronto.

Les clients peuvent ramener chez eux les voitures en attente de réparation

Coryat aurait aimé qu’on lui dise que cela prendrait autant de temps pour qu’elle puisse prendre des dispositions séparées.

“J’ai l’impression que j’aurais pu être mis au courant de ces choses s’ils avaient même jeté un coup d’œil à mon véhicule et au temps qu’il a passé avant d’obtenir la pièce.”

Elle dit qu’elle comprend qu’un accord devrait être conclu en termes de coût, mais espère toujours que d’autres personnes confrontées à des circonstances similaires prendront la parole.

“Pas une seule personne n’est à blâmer pour cela, mais peut-être que nous pouvons arriver à une sorte de compromis.”

Iny dit que le concessionnaire n’aurait probablement pas su que cela prendrait huit mois, mais aurait dû savoir que cela prendrait plus de quatre à six semaines et aurait conclu des arrangements séparés avec le client.

Il dit que les clients peuvent ramener leur voiture à la maison sans avoir à craindre de perdre leur place dans la file d’attente pour les réparations.

“Si vous regardez ça, c’est une publicité pour ne jamais emmener une voiture de neuf ans chez un concessionnaire.”