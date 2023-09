Un concessionnaire automobile populaire ferme définitivement ses portes et 46 employés perdent leur emploi après avoir souffert de problèmes d’argent

Un concessionnaire automobile POPULAIRE ferme définitivement ses portes alors que 46 employés vont perdre leur emploi après avoir souffert de problèmes d’argent.

Le concessionnaire automobile franchisé est tombé sous administration judiciaire après avoir échoué à trouver un nouvel acheteur.

Le concessionnaire automobile a fermé ses portes après être tombé sous administration Crédit : Getty

Le constructeur automobile a annoncé qu’il fermerait finalement ses portes cette semaine après une bataille frustrée pour se maintenir à flot.

Le concessionnaire Vauxhall CMS Kidderminster à Churchfields était populaire parmi les conducteurs pour la vente de véhicules neufs et d’occasion, d’accessoires, de pièces et d’entretien.

Mais en 1987, l’entreprise est tombée sous administration après des mois d’incapacité à trouver un acheteur potentiel.

L’administrateur Tony Wright a déclaré : « Malgré les efforts déployés pour trouver un acheteur approprié pour faire avancer l’entreprise, il n’y avait aucune perspective de vente.

« Cela signifie avec regret que nous avons commencé à fermer ses opérations et à licencier la majorité du personnel. »

Les ventes et les transactions du concessionnaire ont déjà cessé et plus de 46 employés ont été licenciés.

M. Wright a ajouté : « Notre équipe travaille avec le personnel concerné pour déposer des réclamations auprès du service d’indemnisation des licenciements. »

Selon certaines informations, la franchise a commencé à s’effondrer après que les patrons ont découvert un écart inexpliqué de 3,7 millions de livres sterling dans ses derniers comptes.

La société a enregistré une perte choquante de 79 295 £, selon ses comptes annuels des années précédentes.

Après avoir reçu des millions de dollars de subventions gouvernementales entre 2021 et 2020, les administrateurs ont découvert « un écart inexpliqué de 3 689 292 £ » dans leurs comptes.

Le rapport ajoute : « Les administrateurs continuent d’enquêter sur la différence entre les actions et ont consulté des conseillers professionnels afin de déterminer le traitement comptable approprié. »

Cependant, après « plusieurs enquêtes approfondies », les patrons n’ont pas été en mesure de fournir des preuves suffisantes pour étayer le stock.

L’entreprise a ensuite entamé un processus de cessation de ses activités après avoir également connu des difficultés tout au long de la pandémie de Covid-19.

Les patrons ont également été confrontés à une pénurie de personnel après avoir réduit leurs effectifs à 79 personnes.

Cela survient alors que les ventes de voitures d’occasion ont chuté de 8,5% l’année dernière seulement, les concessionnaires automobiles étant ceux qui en ont le plus souffert.

La Society of Motor Manufacturers and Traders a signalé que seulement 6,9 millions de voitures ont changé de mains en 2022, contre 7,5 millions l’année précédente.

Alors que de plus en plus de véhicules électriques arrivent sur nos routes, les mécaniciens de toute la Grande-Bretagne affirment que les moteurs à batterie les conduisent à la faillite.

Des statistiques choquantes de l’Institut de l’industrie automobile montrent que seulement 18 % des mécaniciens britanniques sont formés pour travailler sur des véhicules électriques.

L’organisation estime que le pays aura besoin de 107 000 techniciens qualifiés supplémentaires pour répondre à la demande croissante d’ici 2030.

Cela survient alors qu’un concessionnaire très apprécié a récemment annoncé son intention de fermer son département de vente au détail en janvier.

Furness Park, à Barrow-in-Furness, Cumbria, a fermé ses portes après une vaste consultation.

Ailleurs, un grand magasin et atelier de réparation de moteurs fermera ses portes dans quelques semaines après avoir subi des « défis ».

Halfords baisse les volets de sa succursale de Stroud, dans le Gloucestershire, en octobre.