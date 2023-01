Un concessionnaire automobile mène l’interview la plus étrange de tous les temps, mais ils avaient une raison

Vous avez peut-être donné et vu des gens donner d’innombrables interviews. Chaque entretien a un style unique et un ensemble de questions. Mais avez-vous rencontré une interview de personnes dans une voiture à grande vitesse ? Quatre demandeurs d’emploi en Angleterre ont passé leur entretien le plus effrayant en décembre 2021 alors qu’ils couraient sur une piste dans une BMW à grande vitesse.

Le New York Post a rapporté que les quatre personnes avaient postulé pour un poste de vendeur chez un concessionnaire automobile Big Motoring World, et qu’elles avaient été emmenées pour une balade au célèbre Caldwell Park dans le Lincolnshire par le populaire Youtuber Sid North.

La vidéo hilarante montrait les candidats déguisés empilés à l’arrière d’une compétition BMW M5 noire, attachés à côté d’un recruteur les préparant avec des questions pendant au moins deux tours alors qu’ils criaient et tremblaient d’adrénaline.

Tout cela s’est produit lorsque North a tenté de battre son meilleur temps au tour et a finalement réussi à le faire en 1: 48,26. Son record précédent était de 1: 54,13. La voiture cadencé à des vitesses élevées de 180 kilomètres par heure à certains moments.

Le directeur des ventes de Big Motoring World, Ben Goodwin, a déclaré à un média : “L’un des attributs les plus importants d’un candidat idéal est sa capacité à fonctionner sous pression.” Alors qu’un ou deux des candidats ont apprécié la montée d’adrénaline, d’autres se sont sentis nauséeux.

Un candidat s’est plaint – “Je sens que je vais vomir.”

Un autre a protesté et a demandé pourquoi on les emmenait une deuxième fois sur la piste. L’un d’eux a même été laissé tremblant selon sa déclaration sur l’épreuve. Bien que cela puisse être le signe que les candidats nerveux ne pouvaient pas bien performer sous pression, le directeur de l’entreprise a été tellement impressionné par eux qu’il les a embauchés tous les quatre. Goodwin a expliqué – “Tout le monde a eu la chance de faire ses preuves dans un environnement difficile, ce qui, nous l’espérons, les aidera dans leurs nouveaux rôles. Nous sommes heureux de dire qu’ils ont tous réussi avec brio.

