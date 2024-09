Un concert pour célébrer le 100e anniversaire de Jimmy Carter, avec musique et remerciements

Dans une interview avant le concert, Jason Carter a déclaré qu’il espérait que son grand-père pourrait trouver de la joie en entendant des artistes qu’il reconnaissait et des chansons qu’il avait écoutées tout au long de sa vie : India. Arie, Drive-By Truckers et Eric Church. BeBe Winans, l’interprète de gospel, a chanté « All to Thee » et Carlene Carter a chanté « Will the Circle Be Unbroken ? », une chanson que des générations de ses ancêtres ont chantée. la famille Carteront joué et enregistré. Il y avait également de nombreuses chansons des Allman Brothers qu’il reconnaîtrait sûrement : «Cavalier de minuit » et « Ciel bleu.”

« Je me demande s’il vit encore de vraies expériences », a-t-il déclaré à propos du séjour de son grand-père dans un centre de soins palliatifs. « Je crains simplement qu’il ne s’amuse pas. »

Même si l’on parle beaucoup de la singularité des réalisations de son grand-père et de ce qu’il a représenté pour le pays, la soirée n’avait pas pour but de rendre hommage à un homme d’État ou à un humanitaire. « En réalité, a déclaré son petit-fils, il s’agit de lui en tant qu’être humain. »