Un concert mettant en vedette des étudiants en musique locaux pour amasser des fonds pour la recherche sur le diabète juvénile revient l’année prochaine – Shaw Local

Après une pause depuis 2019, le concert Rocking for a Cure au profit de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile aura à nouveau lieu l’année prochaine.

Le concert de 2019 a permis d’amasser près de 90 000 $ pour la fondation. Les étudiants de Studio de musique Sunrise à St. Charles se produira lors du concert, qui aura lieu à 15 heures le 15 octobre à l’Académie d’aviation de l’Illinois à l’aéroport DuPage, 32W751 Tower Road, West Chicago.

“Il ne s’agit pas seulement du concert, mais il s’agit également d’éduquer les gens sur les raisons pour lesquelles nous faisons le concert”, a déclaré Andrew Bordoni, propriétaire du Sunrise Music Studio. « C’est une de ces choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et il n’y a pas de remède à cela.”

Le concert soutiendra l’équipe des destructeurs du diabète de Michael Laskey pour FRDJ. Laskey, l’un des étudiants de Bordoni, souffre de diabète de type 1.

Sammy Werderich de St. Charles, qui est l’un des étudiants de Bordoni, souffre également de diabète de type 1. Son père dirige l’Illinois Aviation Academy et Sammy Werderich, 17 ans, a récemment obtenu sa licence de pilote.

“Il a finalement obtenu sa licence de pilote, ce qui est très important, car il est vraiment difficile pour une personne atteinte de diabète de type 1 d’obtenir une licence de pilote”, a déclaré Bordoni. “Il va participer au concert Rocking for a Cure.”

En 2019, la Federal Aviation Administration a assoupli les restrictions imposées aux pilotes qui utilisent l’insuline pour le traitement du diabète, leur permettant de voler commercialement pour la première fois.

Sunrise Music Studio cherche à mettre à niveau et à acheter de nouveaux équipements pour des événements en direct comme le concert Rocking for a Cure. Pour ce faire, Bordoni a créé un fonds d’équipement. Différents articles et services sont en vente pour soutenir le fonds.

Plus d’informations sont à sunrisemusicstudio.com/2023-equipment-fund. De 15 h à 16 h 30 dimanche, les étudiants de Sunrise Music Studio se produiront à l’Illinois Aviation Academy dans le cadre d’un récital. Les billets coûtent 5 $ et les profits iront au fonds d’équipement.

Les billets sont disponibles sur https://www.sunrisemusicstudio.com/product/sms-student-recital-general-admission/115?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false&fbclid=IwAR07k5-RTTbOLneespQuaWIkaf8VxpDvYflbhd1T6Mlcd3C-iIefIVQRrp8.

Bordoni a également fait l’éloge des réalisations de ses étudiants actuels et anciens, y compris Brian Macdonald, membre du groupe populaire de Nashville Judah and the Lion.

“Je suis juste allé voir Judah and the Lion jouer au Riviera Theatre de Chicago et c’était phénoménal”, a-t-il déclaré. « C’était incroyable. C’était à peu près une tournée à guichets fermés.

Un autre ancien étudiant, Adam Curry, fait partie du groupe de tournée de l’artiste country multi-platine Brantley Gilbert et partira en tournée avec le groupe de rock Five Finger Death Punch. Un autre ancien étudiant, Rob Levere, a un projet de musique de basse électronique appelé Homemade Spaceship qui compte plus de 32 000 auditeurs mensuels sur Spotify.

“Il l’a tué comme un fou”, a déclaré Bordoni.

De plus, l’un de ses étudiants actuels, Joey Wilbur, a récemment été accepté à l’Université Belmont de Nashville, où il poursuivra ses études musicales. Pour Bordoni, voir les réalisations de ses étudiants actuels et anciens est la partie la plus gratifiante de son travail.

« C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’enseigner à temps plein, dit-il. « C’est la meilleure sensation qui soit. Beaucoup d’écoles de musique promettent de transformer leurs élèves en rock stars. Ma philosophie est que ces enfants sont déjà des rock stars, ils ont juste besoin de quelqu’un pour les guider tout au long du chemin et les mettre sur la bonne voie.