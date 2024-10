Un concert hommage à Los Angeles pour Robbie Robertson soutient le Woodland Cultural Center

Une liste de stars était présente pour un concert hommage de cinq heures au légendaire musicien mohawk Robbie Robertson à Los Angeles la semaine dernière, dont Eric Clapton, Van Morrison, Mavis Staples et Eric Church.

Robertson, le guitariste et auteur-compositeur principal de The Band, est décédé le 9 août 2023 à l’âge de 80 ans.

L’événement du 17 octobre a été enregistré par le réalisateur oscarisé Martin Scorsese avec l’intention de sortir un film plus tard. Scorsese a déjà réalisé La dernière valseun documentaire sur la dernière représentation de The Band en 1976.

L’événement comprenait également le musicien folk et soul mohawk, Logan Staats. Comme Robertson, la famille de Staats vient des Six Nations de Grand River, près de Hamilton.

Staats a déclaré que se produire lors de cet hommage était jusqu’à présent l’un des moments forts de sa carrière.

« Mais le moment le plus fier pour moi a été d’avoir pu glisser un drapeau des Six Nations sur scène et d’agiter le drapeau des Haudenosaunee pendant mon set, puis d’entendre la réponse de la foule », a-t-il déclaré.

« Toute la foule a juste rugi… ça m’a presque un peu étouffé. »

Logan Staats, à droite, a pu se produire aux côtés de certains de ses héros lors de l’hommage à Robertson, dont le musicien américain Taj Mahal, à gauche. (Soumis par Logan Staats)

Staats a déclaré que sa grand-mère s’est assurée qu’il connaissait l’héritage mohawk de Robertson.

« Je trouve tellement de parallèles entre lui et moi, en particulier le fait qu’il ne connaisse pas tout de suite autant de choses sur sa culture et qu’il doit passer par ce processus de récupération, très similaire à mon histoire. »

Se produire devant 18 000 personnes à Los Angeles a rendu Staats nerveux, a-t-il déclaré.

« Je sais à quel point il compte pour notre communauté et pour tant de musiciens autochtones, donc pour moi, c’était juste une lourde charge à porter, et je voulais vraiment faire de mon mieux et faire de mon mieux », a déclaré Staats.

Le groupe et le travail de Roberston font partie des premiers souvenirs musicaux de Staats.

« C’était en quelque sorte la bande originale de ma vie », a-t-il déclaré.

Les profits serviront à promouvoir la culture Haudenosaunee

Une partie des bénéfices du concert hommage sera versée au Centre culturel Woodland, qui vise à préserver, promouvoir et renforcer la langue, la culture, l’art et l’histoire autochtones. Le centre est basé dans l’ancien bâtiment du pensionnat du Mohawk Institute à Brantford, en Ontario.

« Je pense que c’est tellement important, vous savez, qu’après le décès de Robbie, il continue de contribuer à notre scène artistique et qu’il continue à développer nos gens », a déclaré Staats.

L’un des Junos de Robertson est situé au Centre culturel Woodland à Brantford, en Ontario. (Candace Maracle/CBC)

Heather George, directrice exécutive du centre, a déclaré que le fait de recevoir des fonds grâce à cet hommage témoigne de l’importance du centre à l’échelle nationale et internationale.

Après le décès de Robertson en 2023, sa famille a demandé des dons au Centre culturel Woodland au lieu de fleurs.

George a déclaré que l’engagement à long terme de Robertson envers le centre met en évidence l’importance des espaces permettant aux artistes de grandir et de s’épanouir, ajoutant que le centre abrite même l’un des Junos Robertson remportés au cours de sa carrière.

Le centre est au milieu d’une campagne de financement pour un nouveau bâtiment qui comprendra une galerie, un théâtre et des ateliers permettant aux artistes de mettre en pratique leurs compétences dans la communauté.

Les fonds provenant du concert hommage aideront le centre à aller de l’avant pour mieux servir les artistes, a déclaré George.

« Nous voulons faire quelque chose qui représente à quel point les Haudenosaunee sont beaux, talentueux et créatifs. »