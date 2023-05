Un concert de gala au château de Windsor marque le début du règne du roi Charles III

Commentez cette histoire Commentaire

WINDSOR, Angleterre – Dans l’un des moments les plus surprenants annonçant le nouveau souverain de ce pays, la royauté hollywoodienne Tom Cruise a assuré à la royauté actuelle le roi Charles III qu’il pourrait être son « ailier » à tout moment. Le message de l’acteur de « Top Gun » a été l’un des moments forts du concert de dimanche soir célébrant le sacre du week-end. Quelque 20 000 membres du public, détenteurs de billets via une loterie, se sont réunis avec la famille royale sur le terrain du château de Windsor – la première fois qu’un concert a eu lieu ici. Beaucoup d’autres ont regardé à la télé à la maison.

Ils ont apprécié un mélange éclectique de danse, de musique, d’hommages parlés et de sketchs. Et il y a eu des halètements de nombreuses personnes lors d’un spectacle de drones éblouissant, qui a illuminé le ciel nocturne avec les contours colorés d’une baleine, d’un lion, d’un lapin, d’une fleur et d’autres images.

Au cours de son croquis préenregistré, un clin d’œil à la formation de Charles en tant que pilote de jet au début de la vingtaine, Cruise a piloté un petit engin vintage à travers d’épais nuages. Il s’est adressé au nouveau chef avec un salut, une salutation diffusée sur des écrans géants dans le parc du château.

« De pilote à pilote, Votre Majesté », a déclaré Cruise, « vous pouvez être mon ailier à tout moment. » (Les fans qui espéraient voir l’acteur se matérialiser parmi eux ont été déçus.)

Charles et Camilla ont regardé l’extravagance depuis la loge royale – probablement un changement de rythme bienvenu par rapport à samedi, alors qu’ils étaient au centre de la scène. À un moment donné, alors que Lionel Richie chantait, le couple s’est levé pour danser.

Dans le moment le plus émouvant de la nuit, le prince William a rendu hommage à son «pa» et a déclaré que feu la reine Elizabeth II «gardait un œil sur nous avec tendresse; elle serait une mère fière.

L’événement était le moindre concert britannique de la semaine. La ville de Liverpool accueille le concours Eurovision de la chanson, avec sa finale samedi. Ce concert pourrait être regardé par environ 160 millions de personnes dans le monde, dont Charles et Camilla, qui se sont révélés être des fans de l’Eurovision lors d’une récente visite dans cette ville.

De retour à celui-ci, ce sont des groupes comme Take That – un groupe britannique bien-aimé présenté comme une «royauté» pop – qui ont fait bouger la foule. L’acteur de Downton Abbey, Hugh Bonneville, a animé, donnant le coup d’envoi en disant que Charles a une passion de toujours pour les arts. « C’est un peintre », a noté Bonneville. « Un artiste. Un artiste anciennement connu sous le nom de prince.

L’éventail des artistes reflétait les vastes intérêts du roi. Parmi eux figuraient le pianiste chinois Lang Lang, le ténor italien Andrea Bocelli et le lauréat gallois d’un Grammy Bryn Terfel. Se produire ensemble pour la première fois était une combinaison de mégawatts : le Royal Ballet, le Royal Opera, la Royal Shakespeare Company, le Royal College of Music et le Royal College of Art.

L’événement a été organisé et animé par la BBC, l’entité de diffusion financée par les contribuables qui a sans doute donné au public ce qu’il voulait, avec de nombreux clichés de la loge royale. Le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 8 ans, ont été vus agitant des drapeaux et se balançant au son de la musique.

Katy Perry était l’une des préférées de la foule – elle est arrivée sur scène pour chanter son hit « Roar », alors que des drones formaient un lion au-dessus du château de Windsor. Perry a également assisté au couronnement samedi, portant un grand chapeau à l’abbaye de Westminster et semblant brièvement lutter pour trouver sa place. Le moment s’est rapidement transformé en mème.

Son apparition dimanche s’est cependant déroulée sans encombre. Elle a dit à la foule qu’elle séjournait au château et avait amené sa mère avec elle. Charlotte et sa mère, la princesse de Galles, ont chanté pendant que Perry chantait « Roar ».

Les fans à l’intérieur des murs du palais étaient d’humeur joviale – se joignant bruyamment à tous les couplets de « God Save the King » et s’imprégnant de l’atmosphère avec la majestueuse toile de fond du château de Windsor, une maison préférée de la défunte reine.

Paul Truesdale, un infirmier de 45 ans, était là pour encourager ses collègues membres de la chorale alors qu’ils montaient sur scène avec le Coronation Choir, un groupe de chanteurs amateurs et communautaires de partout au pays. « C’est un moment que je n’oublierai jamais », a-t-il déclaré.