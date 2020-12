Plus de 1000 habitants de Barcelone se sont réunis samedi pour participer à une étude médicale visant à évaluer l’efficacité des tests COVID-19 le jour même pour organiser en toute sécurité des événements culturels.

Il y avait 500 participants choisis au hasard pour profiter d’un concert gratuit au Théâtre Apolo de Barcelone. Les 500 autres participants ont été renvoyés chez eux pour former un groupe témoin.

Les participants ont tous passé un test de dépistage d’antigène avant d’assister afin que les scientifiques puissent déterminer si le dépistage prévient les infections au COVID-19 lors de grands événements.

Carolina Rius a déclaré qu’elle était prête à accepter le risque afin de pouvoir vivre un concert sans prendre de distance.

«J’ai vraiment, vraiment manqué d’aller aux concerts, surtout d’entendre du rock ‘n’ roll», a déclaré Rius, 56 ans. «Je ne me sens pas comme un cobaye. J’ai l’impression de prendre position. Le monde de la culture, et surtout les salles de concert, passent un très mauvais moment et je ne veux pas qu’ils se ferment pour de bon.

«Et s’ils finissent par me choisir dans le tirage au sort pour aller à un concert, ce sera la cerise sur le gâteau.»

L’étude est organisée par la Fondation de lutte contre le sida et les maladies infectieuses de Barcelone avec le festival de musique Primavera Sound. Il a reçu le feu vert des autorités régionales de Catalogne.

« Ce n’est pas une fête, c’est une étude scientifique », a déclaré le Dr Boris Revollo, le virologue qui a conçu les protocoles de l’étude, à l’Associated Press.

Il a déclaré que les tests antigéniques le jour même, qui sont plus rapides mais moins précis que les tests PCR, pourraient être un outil pour aider à sécuriser les grands événements jusqu’à ce que les vaccins soient suffisamment répandus pour prévenir l’infection.

« Cela pourrait être utile dans tous les types d’événements, des événements culturels, aux congrès d’affaires, aux événements sportifs », a déclaré Revollo. «Et les jeunes, comme nous l’avons vu, organisent leurs propres fêtes clandestines parce qu’ils n’ont pas d’autre débouché».

Bien que les masques aient été requis pendant les cinq heures du festival de musique, la distanciation sociale n’a pas été appliquée.

Les masques faciaux sont restés en place, sauf dans le bar à l’étage où les organisateurs leur ont permis d’être enlevés pour que les volontaires aient un verre. Certaines personnes se sont livrées à des câlins avec des amis.

Les 1 000 volontaires subiront deux tests PCR, qui détectent mieux le virus que le test antigénique. Les tests PCR détermineront si les personnes infectées ont réussi le dépistage de l’antigène.

L’Espagne est toujours soumise à des restrictions limitées pour la pandémie qui a tué 47 600 résidents confirmés.

Les lieux culturels et les salles de concert ont été particulièrement touchés par les restrictions du COVID-19.

En novembre, une association représentant des salles de concert en Espagne a déclaré que plus de 25 000 spectacles avaient été annulés en raison de la pandémie, coûtant à l’industrie 120 millions d’euros de pertes de revenus.