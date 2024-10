Un concepteur d’interface utilisateur a repensé l’application Panels de MKBHD et l’a améliorée 10 fois

La refonte de l’application Panels par Juxtopposed est un véritable baiser de chef si vous aimez les bonnes critiques. Tout comme MKBHD démonte poliment les mauvaises conceptions, Juxtopposed apporte le même calme à son examen de l’application Panels, tout en repensant simultanément littéralement chaque page pour rendre l’application BEAUCOUP meilleure. Non seulement la nouvelle application a une meilleure interface utilisateur, mais elle est plus riche en fonctionnalités, moins boguée, plus efficace visuellement et propose même une nouvelle façon de monétiser l’application qui la rend, enfin… moins offensive.

MKBHD a annoncé la semaine dernière son tout premier produit : une application qui vous donne accès à un marché de papiers peints proposant des fonds d’écran merveilleusement sélectionnés par des artistes et personnellement approuvés par YouTuber et icône de la culture technologique Marques Brownlee. Le problème, cependant, était que l’application ne représentait qu’une fraction de ce que nous attendions du plus grand critique technologique. Il était bogué, contenait des logiciels publicitaires, suivait les données personnelles (ce qu’une application de fond d’écran ne devrait certainement pas faire) et essayait de monétiser les fichiers JPEG en demandant 12 $ par mois ou 50 $ par an… quelque chose qui était tout simplement scandaleux pour essentiellement un groupe de personnes. fonds d’écran. Internet s’est révolté en masse, mettant à mal la crédibilité de MKBHD pour ce qui semblait être une ponction d’argent très évidente. De plus, les gens ont réussi à procéder à une ingénierie inverse de l’application et à extraire les fonds d’écran gratuitement en guise de protestation. Payer 12 $ par mois pour des fonds d’écran n’est pas quelque chose qui a beaucoup de sens pour la plupart des gens, étant donné que Netflix, Spotify, et même YouTube Premium de MKBHD coûtent le même montant. Cependant, il ne s’agit pas du lancement de l’application ni de son modèle de tarification : il s’agit plutôt du fait que l’application elle-même pourrait être mieux conçue. Prenant les choses au sérieux, YouTuber et le concepteur d’interface utilisateur Juxtopposed ont décidé de rapidement critiquer et repenser l’application Panels. Pour les concepteurs UI/UX, cette vidéo est une masterclass absolue en matière de design, car elle décompose l’ensemble de son processus, fournissant une critique constructive de l’application existante et corrigeant chaque défaut avec de simples ajustements de conception. Si vous êtes un concepteur UI/UX ou simplement un passionné, prenez un café, asseyez-vous et profitez des 5 minutes et demie suivantes de la vidéo ci-dessus… ou faites défiler pour lire rapidement comment Juxtopposed a pris l’application téléphonique la plus polarisante de la semaine dernière et en a fait une expérience bien conçue que tout YouTuber technologique recommanderait.

Tout d’abord, le site Web – la première poignée de main d’une marque avec son public – ressemblait à un peu de tâtonnement. Compte tenu de la qualité de production de MKBHD pour ses vidéos, on pourrait s’attendre à de la précision, mais à la place, vous avez une mise en page qui ressemble à un brouillon précipité. Il y a une étrange planéité dans la conception, où les titres se fondent dans les paragraphes et les liens vous mènent vers des terriers de nulle part (il est également incroyablement lourd et ne défile pas facilement sur des connexions Internet faibles). C’est étrange, compte tenu de la configuration de production vidéo professionnelle de MKBHD. Mais pour être honnête, il ne s’agit que du site Web, pas de l’application elle-même. Et s’il y a quelque chose que nous savons sur le monde de la technologie, les premières impressions sur papier (ou sur écran) ne définissent pas toujours l’expérience réelle.

Une fois que vous avez installé l’application, vous êtes accueilli par un processus de configuration – et c’est ici que les choses semblent maladroites. Pour créer un flux d’accueil personnalisé, les utilisateurs sont invités à sélectionner cinq artistes parmi une liste de quatorze. Cela semble assez simple, sauf qu’il y a un problème. Vous ne pouvez pas réellement explorer le travail de ces artistes avant de choisir. Pas de profils, pas de descriptions, juste une galerie de noms inconnus, vous laissant essentiellement prendre une photo dans le noir. Ne serait-il pas plus simple de proposer des suggestions basées sur le style ou l’humeur ? Surtout pour une application construite autour de la personnalisation, cette friction initiale ressemble à une occasion manquée de se connecter avec les utilisateurs dès le départ.

En parcourant les panneaux, vous découvrez ses trois sections principales : Accueil, Explorer et Compte. C’est une structure assez simple, mais elle n’atterrit pas vraiment. La page d’accueil, destinée à afficher des suggestions personnalisées, ressemble davantage à un espace réservé, avec les favoris des utilisateurs et les achats maladroitement dispersés. Pendant ce temps, la section Explorer, où la découverte devrait prospérer, souffre de faux pas de conception. Un petit bouton de recherche presque invisible ? En 2024 ? Allez. Même les icônes semblent avoir ignoré le contrôle de qualité, avec des styles incompatibles et des épaisseurs de bordure incohérentes. Il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’il s’agit encore d’un travail en cours, lancé trop tôt.

Mais c’est ici que la vraie frustration surgit : la tarification. Pour une application qui propose de l’art numérique, la stratégie de monétisation semble étonnamment sourde. Vous voulez des fonds d’écran standards ? Regardez une annonce. Vous en voulez des premium ? Ce sera 50 $ par an ou 12 $ par mois (c’est APRÈS que Marques ait réduit les prix suite à un retour de flamme). Comparé à d’autres applications dans cet espace, dont beaucoup offrent des options gratuites financées par la publicité avec des tarifs d’abonnement inférieurs, le prix des Panels semble excessif. Ce n’est pas que l’application ne devrait pas être payante, mais l’équilibre entre les fonctionnalités gratuites et payantes doit être repensé. Tout verrouiller derrière un abonnement élevé pourrait effrayer les utilisateurs avant même qu’ils aient la chance de s’engager avec ce qui pourrait être un produit fantastique. N’oubliez pas que personne n’achète plus de NFT en raison du fait que les gens pensent que les JPEG ne devraient pas coûter autant d’argent. Pour 12 $ par mois, vous pouvez soit souscrire à une application de fond d’écran premium, soit payer 2 $ de plus pour YouTube Premium. Les calculs ne sont pas des calculs, comme le disent les internautes de nos jours.

Techniquement, Panels propose de bonnes idées, mais elles sont éclipsées par une exécution maladroite. Il n’y a aucune flexibilité dans la façon dont les fonds d’écran sont appliqués : aucune option permettant de choisir entre l’écran d’accueil ou l’écran de verrouillage. La fonctionnalité de recherche est limitée, vous obligeant à abandonner les filtres si vous souhaitez saisir un nouveau terme. Et pour une application de fond d’écran, la recherche n’est-elle pas tout ? Affiner l’expérience de recherche et ajouter des options de tri telles que la pertinence ou la popularité pourraient faire une énorme différence dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’application.

En fait, Juxtopposed a même proposé de transformer l’application Panels en un réseau social de facto où les gens peuvent créer un profil approprié et créer et partager leurs propres designs de fond d’écran (un peu comme ce que OnePlus a fait avec sa communauté). C’est une idée intelligente qui offre la possibilité de renforcer la base de 19,5 millions de followers de MKBHD, devenant ainsi un lieu où Marques peut partager du contenu exclusif avec les membres de Panels+. Mais hélas, l’application est actuellement victime du succès de Marques en tant que YouTuber qui met la qualité avant tout. C’est dommage que l’application ne reflète pas cela.

En fin de compte, Panels est une idée solide qui a juste besoin de temps pour mûrir. Ce n’est pas encore là : la conception est incohérente, les prix semblent mauvais et l’expérience utilisateur a besoin d’une refonte sérieuse. Mais comme pour la plupart des choses que Marques touche, il y a du potentiel. Les commentaires de la communauté pourraient orienter l’application dans la bonne direction. Pour l’instant, cependant, Panels ressemble à une version bêta prometteuse plutôt qu’à un produit raffiné… mais bon, la refonte semble être une amélioration majeure, n’est-ce pas ?

Images via Juxtopposé