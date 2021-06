Un concepteur de sites Web a nommé son petit garçon « Hypertext Mark-up Language » car il voulait rendre hommage à sa profession.

Papa Mac Pascual a déclaré qu’avoir des noms uniques est une tradition familiale lorsqu’il a accueilli son nouveau-né.

HTML est né à l’hôpital coopératif Bulacan Medical Mission Group Crédit : Flash info

Le bébé a été nommé HTML car son père est un concepteur de sites Web passionné Crédit : Flash info

L’homme de Bulacan, aux Philippines, est tellement passionné par son travail qu’il a décidé de nommer le garçon HTML.

Selon Inquirer.net, le bébé en bonne santé est né à l’hôpital coopératif Bulacan Medical Mission Group, pesant 2,25 kg (4,9 lb).

La tante de HTML, Salie Rayo Pascual, a pris une photo du nouveau membre de sa famille et l’a publiée sur Facebook avec la légende « Bienvenue dans le monde HTML » le 10 juin.

La publication a rapidement suscité l’intérêt, les gens la commentant et la partageant.

Certains utilisateurs de médias sociaux, cependant, ont réagi en se moquant du nom et en suggérant sarcastiquement d’autres acronymes de codage pour les futurs enfants.

Une personne a suggéré d’opter pour « Système de gestion basé sur les résultats », tandis que d’autres ont suggéré « JavaScript » ou « Feuilles de style en cascade » (CSS).

Certaines personnes ont exprimé leurs inquiétudes concernant le nom du bébé, affirmant que cela pourrait le conduire à être victime d’intimidation à mesure qu’il grandit.

La tante du bébé, Salie Rayo Pascual, a posté une photo de lui sur Facebook Crédit : Flash info

Une personne a écrit : « À l’avenir, il pourrait être la cible d’intimidateurs et ridiculisé.

Le père de HTML a également expliqué que son nom « Mac » était l’abréviation de « Macaroni ’85 » tandis que le nom officiel de sa sœur est « Spaghetti ’88 ».

Il affirme que sa sœur a deux enfants appelés « Cheese Pimiento » et « Parmesan Cheese » qui portent les surnoms « Chippy » et « Peewee ».

HTML rejoint d’autres bébés qui sont devenus des sujets de discussion dès la naissance grâce à leurs noms inhabituels.

Elon Musk, PDG de Tesla, et Claire Boucher, plus connue sous le nom de Grimes, ont fait la une des journaux en baptisant leur fils « X Æ A-12 Musk ».

La mannequin et actrice Emily Ratajkowski a annoncé via les réseaux sociaux plus tôt cette année qu’elle nommerait son nouveau-né « Sylvester Apollo Bear ».