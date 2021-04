Imaginez que vous essayiez de faire quelque chose sur Google et que vous découvriez que Google n’existe pas – le moteur de recherche pour tout ce vers quoi vous pourriez vous tourner a disparu de la surface de la terre. Alors que les conséquences permanentes de cet événement sont énormes et terrifiantes à penser dans le monde d’aujourd’hui, cela s’est produit un peu en Argentine: le domaine est tombé en panne pendant quelques heures. Lorsque le site est revenu, il s’est avéré que Google n’en était plus propriétaire. Le nom de domaine de Google Argentine a été acheté par un concepteur Web alors que le site était hors service pendant deux heures dans le pays la semaine dernière.

La vente a été réalisée par un web designer de 30 ans, Nicolas Kurona. Kurona a partagé une capture d’écran du domaine sur Twitter, qu’il a expliqué avoir acheté dans le cadre d’une procédure légale normale.

« Je n’avais jamais imaginé que cela allait me permettre de l’acheter », at-il dit au BBC. Il a expliqué comment cela s’était passé: il était au travail à ce bureau, concevant un site Web pour un client, lorsqu’il a reçu des messages sur WhatsApp indiquant que Google était en panne.

« J’ai entré www.google.com.ar dans mon navigateur et cela n’a pas fonctionné », a-t-il déclaré. « Je pensais que quelque chose d’étrange se passait. » Il a décidé de se rendre au Network Information Center Argentina (NIC) – l’organisation responsable de l’exploitation des domaines de code de pays .ar. Il a cherché Google – et a fait apparaître le domaine Google de l’Argentine disponible à l’achat. Même s’il pensait que cela ne fonctionnerait pas, il «a suivi les étapes et j’ai reçu un e-mail avec la facture d’achat.» Il a acheté le domaine pour (2,08 £ / 2,90 $ ou 216 INR).

Après quoi il a tapé l’url – a trouvé ses informations personnelles, puis a partagé la nouvelle sur Twitter.

Google Argentina a déclaré au BBC que « Pour une courte période, le domaine a été acquis par quelqu’un d’autre. » Il a ajouté qu’il avait repris le contrôle du domaine très rapidement. Ils ont également ajouté que leur licence pour le domaine n’avait pas expiré, donc on ne savait pas pourquoi il avait été Kurona a également confirmé que le nom de domaine lui avait été enlevé sous peu par le NIC, mais que ses 270 pesos n’avaient pas été restitués, ni par le NIC ni par Google.

