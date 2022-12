Un concepteur de produits trouve le terrain de jeu des ingénieurs dans le Wisconsin

Cette passion a amené Phillips au MIT, où elle a découvert la conception de produits, et de là à un poste de designer pour le plus grand fournisseur d’outils électriques sans fil du pays, Milwaukee Tool.

Son séjour dans l’entreprise basée au Wisconsin a commencé par un stage d’un mois au cours de sa période d’activités indépendantes (IAP) de première année dans le cadre du MIT’s Programme de micro-stagesoù elle a pu acquérir une expérience précieuse en travaillant directement avec et pour les anciens du MIT.

“J’ai travaillé dans le groupe d’ingénierie avancée et j’ai travaillé sur le développement d’un accessoire pour un outil de métier électrique qui visait, comme nos produits ont tendance à l’être, à améliorer l’efficacité d’une tâche courante répétée tout au long de la journée pour les électriciens”, explique Phillips. , qui a obtenu son diplôme de premier cycle dans le cours 2-A, une filière personnalisable en génie mécanique qui lui a permis de se plonger profondément dans la conception de produits.

La meilleure partie du micro-stage de janvier 2020, dit-elle, est qu’elle est repartie avec un prototype en main : “Le processus de création du prototype a commencé par me mettre à la place des utilisateurs, en expérimentant ce qu’ils font actuellement sur le chantier et quels sont les points faibles de ce processus. »

Une fois que Phillips a compris à quoi ressemblerait le succès, elle a commencé à réfléchir sur la façon d’y arriver. “Après avoir sélectionné mon meilleur concept, j’ai commencé à itérer et à résoudre des problèmes”, dit-elle. “Milwaukee dispose d’excellentes ressources de prototypage rapide sur site, et j’ai pu concevoir un concept et avoir une impression 3D haute fidélité en main un jour ou deux plus tard pour tout tester, de l’accès à l’ergonomie en passant par l’ajustement. Ce fut une expérience pratique incroyable entourée de toutes les ressources de prototype que vous pourriez demander – certainement le terrain de jeu d’un ingénieur.

Le succès du stage IAP a motivé Phillips à s’inscrire pour un stage complet chez Milwaukee Tool à l’été 2020, lorsqu’elle a pu travailler sur un prototype d’outil électrique de menuiserie. Cela a été suivi de près par une offre d’emploi à temps plein. Elle a commencé en septembre 2021. Une chose qui l’a attirée dans l’entreprise était la structure du cycle de conception des produits et le fait que chaque personne possédait un projet plutôt que de contribuer à plusieurs projets plus importants.

“J’adore la sensation que j’éprouve lorsque je tiens pour la première fois quelque chose que j’ai conçu ou fabriqué entre mes mains. C’est en grande partie la raison pour laquelle je suis devenu ingénieur », déclare Phillips. “Je suis étonné d’avoir pu apporter quelque chose de mon cerveau au monde, excité de le tester, curieux de savoir s’il va casser et déjà prêt à faire le suivant.”

L’avantage des diplômés

La notion de stage IAP n’est pas nouvelle. La MIT Alumni Association a lancé le MIT Student / Alumni Externship Program en 1997 comme un moyen pour les anciens d’accueillir des étudiants stagiaires pendant le trimestre de janvier. Il a été renommé Programme de micro-stages après avoir été réorganisé après la transition vers le conseil de carrière et le développement professionnel du MIT (CAPD) en 2020. Le programme encourage toujours les anciens du MIT à accueillir des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs dans leurs entreprises, bien que les étudiants aient désormais également la possibilité de postuler à des postes non hébergés par des diplômés.