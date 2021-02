Les cinémas indiens rouvrent enfin à pleine capacité, près d’un an après qu’un verrouillage induit par la pandémie de Covid-19 les a obligés à fermer leurs portes.

Le gouvernement central, dans son arrêté le plus récent, a autorisé 100% d’occupation des salles de cinéma à partir du 1er février. Dans les nouvelles directives publiées par le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion samedi, il a déclaré: les multiplexes doivent être autorisés jusqu’à une capacité de 100%. «

Dans sa dernière série de directives publiées plus tôt ce mois-ci, le gouvernement avait autorisé les salles de cinéma, qui étaient auparavant autorisées à loger des personnes à 50% de leur capacité en sièges, à fonctionner à une capacité plus élevée.

D’autres mesures obligatoires comprennent des horaires et des réservations échelonnés, la distance sociale obligatoire et l’utilisation de masques faciaux et de désinfectants pour les mains.

Au milieu de cette réouverture, un nouveau concept français de visionnage du cinéma socialement distancé, en cours de développement à Paris, a identifié l’Inde comme un marché clé et est en discussion avec les multiplexes et les opérateurs de cinéma du pays pour élaborer un plan d’expansion.

Le concept vertical d’Oma Cinema s’articule autour d’une atmosphère intime créée par une disposition en «plate-forme», offrant une disposition flexible des sièges dans chaque «balcon» et un positionnement du projecteur parmi des «nacelles» spéciales. Il est considéré comme une solution supplémentaire pour répondre aux restrictions de distance sociale imposées par la pandémie COVID-19 aux cinéphiles, en plus de permettre au public de se rapprocher beaucoup plus de l’écran et de l’action.

«Il existe déjà des multiplexes luxueux dans le pays, mais l’Inde est également un marché clé pour Oma, car c’est une nation de cinéphiles et l’un des plus grands marchés cinématographiques au monde», a déclaré Nicolas Chican, co-fondateur d’Oma.

«Notre concept ne doit pas nécessairement exister dans un multiplex. S’il peut s’agir du joyau ou de l’offre phare du multiplex, il peut aussi s’agir d’un cinéma autonome ou mono-écran. Nous avons également été approchés par des villes qui souhaitent réaménager des bâtiments existants, ou dans des zones dotées d’un lien emblématique, et des exposants ajoutant des écrans uniques à leur portefeuille d’offres », a-t-il déclaré.

Le concept de plates-formes décalées vise le positionnement central du projecteur et signifierait que le flux d’audience vers un cinéma serait naturellement géré sans surpeuplement. La distribution de plate-forme personnalisable permettrait aux opérateurs de choisir entre la taille, le nombre de niveaux, les plates-formes par niveau, ainsi que les configurations de sièges par plate-forme, a déclaré la société.

Bien que l’idée ait été conçue avant la pandémie en 2018, elle espère maintenant par inadvertance répondre à une nouvelle exigence de groupes se rassemblant de manière plus socialement distante avec l’option d’une famille ou d’un groupe d’amis réservant un pod entier. Le premier cinéma dans ce nouveau style architectural est en construction et devrait ouvrir à Paris plus tard cette année.

«Le prix du billet pour un Oma serait à la discrétion de l’opérateur du cinéma. Même si Oma Cinema est une expérience premium, le cinéma doit rester une activité de loisir accessible à tous », a déclaré Chican, qui estime que le nouveau concept est un ajout opportun alors que les gens retournent progressivement aux cinémas après le verrouillage.

«La demande du public pour un contenu cinématographique incroyable est permanente, et cela crée simplement une expérience beaucoup plus unique dans laquelle ils peuvent profiter d’un contenu de qualité. Nous espérons qu’Oma changera complètement la façon dont les gens vivent les films dans une salle de cinéma », a-t-il déclaré.

Il espère conclure des discussions avec les opérateurs de cinéma indiens et finaliser les plans d’expansion du marché indien dans les mois à venir.

Près de 10000 théâtres ont fermé à la mi-mars lorsque le gouvernement a imposé des restrictions et un verrouillage national pour lutter contre le coronavirus. Mais en octobre, ils ont été autorisés à ouvrir même si le nombre d’entrées était largement limité.

Les salles de cinéma présentent certains des plus grands risques d’infection puisqu’elles placent les gens dans un espace clos, où le virus peut se propager facilement, pendant une période prolongée. Pour minimiser le danger, les cinémas indiens ont des sièges séparés, des horaires décalés et encouragent les paiements numériques. Les masques et les contrôles de température sont obligatoires.

(Avec des entrées de PTI)