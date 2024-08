Un comté de Pennsylvanie a enfreint la loi en refusant d’informer les électeurs s’il rejetait leur bulletin de vote, selon un juge

HARRISBURG, Pennsylvanie — Un comté de Pennsylvanie contrôlé par les républicains a violé la loi de l’État lorsque les travailleurs électoraux ont refusé d’informer les électeurs que leur bulletin de vote par correspondance avait été rejeté et ne serait pas compté lors des élections primaires d’avril dernier, a statué un juge.

En conséquence, les électeurs du comté de Washington n’ont pas pu exercer leur droit légal de contester la décision du conseil électoral du comté ou de déposer un bulletin de vote provisoire à la place du bulletin de vote par correspondance rejeté, a déclaré le juge.

Cette décision fait partie d’une série de procès liés aux élections qui se déroulent devant les tribunaux de Pennsylvanie, un champ de bataille présidentiel très disputé où se dérouleront les élections de novembre entre les républicains. Donald Trump et démocrate Kamala Harris Cela pourrait être très proche.

« C’est un grand jour pour les électeurs du comté de Washington », a déclaré lundi dans un communiqué David Gatling Sr., président de la branche NAACP de Washington, en Pennsylvanie.

La branche NAACP a poursuivi le comté plus tôt cet été tout comme sept électeurs dont les bulletins avaient été rejetés lors des primaires du 23 avril et le Center for Coalfield Justice, accusant le comté de Washington d’avoir violé les droits constitutionnels des électeurs à une procédure régulière en dissimulant délibérément si leur bulletin avait été compté.

Dans sa décision de vendredi, le juge Brandon Neuman a ordonné au comté de Washington d’informer tout électeur dont le bulletin de vote par correspondance est rejeté en raison d’une erreur – comme une signature manquante ou une date manuscrite manquante – afin que l’électeur ait la possibilité de contester la décision.

Neuman, élu démocrate, a également ordonné au comté de permettre à ces électeurs de voter par bulletin provisoire pour garantir qu’ils puissent voter par bulletin qui serait compté.

Lors des primaires, le comté a rejeté 259 bulletins de vote par correspondance qui avaient été reçus avant la fermeture des bureaux de vote, soit 2 % de tous les bulletins de vote par correspondance reçus à temps, a écrit le juge. Environ les trois quarts des bulletins de vote par correspondance ont tendance à être déposés par des démocrates en Pennsylvanie, peut-être en raison de l’élection de Trump. prétendant sans fondement Depuis des années, le vote par correspondance est entaché de fraudes.

Nick Sherman, le président des commissaires du comté de Washington, a déclaré que lui et d’autres responsables du comté n’avaient pas encore décidé s’ils feraient appel. Cependant, Sherman a déclaré qu’il pensait que les pratiques du comté étaient conformes à la loi de l’État.

Sherman a souligné que Neuman est un démocrate et a qualifié cela d’exemple parfait d’un juge « légiférant depuis son siège ».

« Je me demande comment vous pouvez lire une loi aussi claire et nette et ensuite prendre une décision comme celle-là », a déclaré Sherman dans une interview.

Sherman a déclaré que la loi de l’État n’autorise pas le comté à commencer à traiter les bulletins de vote par correspondance – appelés pré-dépôt – avant le jour du scrutin à partir de 7 heures du matin.

Cependant, Witold Walczak, directeur juridique de l’Union américaine pour les libertés civiles de Pennsylvanie, qui a aidé à représenter les plaignants, a déclaré que les employés électoraux du comté peuvent voir immédiatement si un bulletin de vote par correspondance qui vient d’arriver contient des erreurs qui le disqualifient.

La plupart des comtés vérifient ce type d’erreurs et en informent immédiatement les électeurs ou saisissent le statut du bulletin dans la base de données électorale de l’État, a déclaré Walczak. Cela permet d’avertir un électeur que son bulletin a été rejeté afin qu’il puisse essayer de s’assurer qu’il a voté de manière valable, a déclaré Walczak.

Rien de tout cela n’est une pré-enquête, a déclaré Walczak.

« Le pré-démarchage consiste à ouvrir les enveloppes (de vote) », a déclaré Walczak. « Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Et si Sherman a raison, alors 80 % des comtés s’y prennent mal. »

