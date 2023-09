Un comté de Californie en effervescence après la nomination d’un personnalité d’extrême droite pour lutter contre les moustiques

Depuis que le mouvement d’extrême droite du comté de Shasta en Californie a pris le contrôle du gouvernement local, il a cherché à abandonner les machines à voter en faveur du comptage manuel et s’est engagé à défendre le deuxième amendement en utilisant tous les « moyens légaux ».

Cette semaine, ils ont concentré leurs efforts sur une nouvelle cible : les moustiques.

Le conseil de surveillance du comté de Shasta a nommé Jon Knight, propriétaire d’un magasin de culture hydroponique et figure éminente du mouvement d’extrême droite local, pour siéger au conseil d’administration de l’agence de santé publique chargée de gérer les insectes, à la place de l’ancien directeur de la santé publique du comté. un épidémiologiste.

Cette décision illustre l’implantation croissante du mouvement ultra-conservateur dans le gouvernement local. Une nomination à un conseil d’administration local attire généralement peu d’attention, mais dans le comté de Shasta, qui est devenu un foyer de politique d’extrême droite et de pensée marginale pendant les années de pandémie, elle a fait l’objet de discussions approfondies lors d’une récente réunion du conseil d’administration du comté. conseil.

Lors de la réunion, certains partisans des théories du complot de Knight ont partagé les théories du complot sur les moustiques, ce qui implique que les autorités américaines prévoyaient de vacciner de force les gens avec ces insectes. « Je ne fais pas confiance à notre gouvernement », a déclaré une femme. « Bill Gates en fait partie… Ces moustiques vont faire voler des seringues. »

La Fondation Gates a financé des recherches visant à créer des moustiques capables d’administrer un vaccin contre le paludisme aux humains, efforts que des groupes marginaux ont cherché à présenter comme une campagne néfaste visant à vacciner les gens contre leur gré.

Le comté de Shasta a été au centre de controverses ces dernières années en raison de son défi énergique aux restrictions de Covid et des menaces qui en résultent contre les fonctionnaires qui ont suivi les règles sanitaires de l’État et de l’élection de la puissante coalition d’extrême droite à la plus haute fonction de la région.

Cette année, le conseil de surveillance, l’organe directeur de la région, a supprimé le système de vote du comté en raison de mensonges sur la fraude électorale. Les réunions de comté sont devenues des disputes dysfonctionnelles, qui durent des heures, au cours desquelles les orateurs ont été menacés d’arrestation et, dans certains cas, le public a été sommé de partir. Lors d’une réunion plus tôt cette année, un conférencier a utilisé un insulte racialesuscitant l’indignation d’un homme dans le public qui a ensuite été contraint de partir.

Lors de la réunion de cette semaine, des tensions étaient évidentes concernant la nomination au conseil du district de lutte contre les moustiques et les vecteurs de Shasta. Donnell Ewert, l’ancien directeur de la santé publique du comté, avait brigué le siège, mais le président du conseil d’administration a rejeté sa candidature.

Certains habitants, qui épousaient les théories du complot sur les moustiques et critiquaient Ewert, ont exprimé leur soutien à cette nomination. Le président du conseil d’administration, Patrick Jones, a fait écho à certains de leurs sentiments.

« Je mettrais ma santé entre les mains de Jon Knight plutôt que celles de Donnell Ewert n’importe quel jour de la semaine », a-t-il déclaré.

Dans ses remarques devant le conseil d’administration, Knight a souligné ses antécédents et ses connaissances en matière de pesticides et de moustiques, affirmant qu’il était un bon candidat pour le poste de bénévole.

« Je ne sais pas si quelqu’un d’autre dans la salle vend des pesticides depuis 18 ans », a-t-il déclaré. «Je connais beaucoup de choses sur ce genre de choses. J’en sais beaucoup sur certains de ces programmes de Bill Gates. Ce n’est pas un complot, c’est un fait. Il y a des scientifiques japonais qui ont créé des seringues volantes qui permettront de vacciner massivement les populations.

« Nous vivons à une époque de science-fiction intéressante. Avec ma compréhension de ce qui se passe avec les moustiques et ma connaissance des pesticides, je pense que je pourrais faire du très bon travail.

Au grand désarroi de certains responsables et résidents, le conseil d’administration a nommé Knight, cofondateur de Red, White and Blueprint, une société de médias locale lancée par des militants d’extrême droite, et qui a été nommé aurait au Capitole américain le 6 janvier.

« Il est presque ridicule que vous puissiez ignorer la candidature de la personne probablement la plus qualifiée de ce comté et essayer de nommer quelqu’un qui a reçu une formation sur les moustiques sur Internet », a déclaré Mary Rickert, une modérée qui a voté contre la nomination.

« Savez-vous à quoi cela ressemble en tant que comté ? Cela nous fait passer pour des idiots.

Au cours de la même réunion, le conseil d’administration a voté pour s’opposer de manière préventive à toute nouvelle restriction liée au Covid.