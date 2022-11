Un comté contrôlé par les républicains en Arizona retarde les résultats des élections

Ces actions se sont principalement déroulées dans des comtés fortement républicains et n’ont que rarement été motivées par des soupçons concernant les élections locales. Plus souvent, les responsables et militants républicains locaux ont décrit les actions comme un effort pour compliquer ou au moins protester contre la certification d’élections ailleurs qui, selon eux, ont été compromises.

Dans le comté de Cochise, une zone désertique et montagneuse fortement républicaine et largement sous-développée au sud-est de Tucson, le vote de lundi a suivi plus d’un mois d’efforts de Mme Judd et Tom Crosby, l’autre républicain du conseil de surveillance composé de trois membres du comté, pour auditer ou autrement examiner les résultats des élections. M. Crosby n’a pas répondu aux demandes de commentaires lundi.

Après qu’un juge ait bloqué un plan de décompte manuel de tous les bulletins de vote du comté, que le procureur du comté et le directeur des élections du comté avaient jugé illégal, Mme Judd et M. Crosby ont brièvement poursuivi leur propre action en justice. Le 18 novembre, ils ont voté pour le premier des deux retards sur la certification du comté à ce jour.

Comme justification, ils ont publiquement cité une théorie élaborée qui prétend que de nombreuses machines à voter dans l’État sont techniquement illégales – qui a été démystifiée par les responsables des élections fédérales et rejetée par la Cour suprême de l’État.

Mais dans une interview peu après le vote de lundi, Mme Judd a reconnu qu’il s’agissait principalement d’un prétexte pour un retard de certification qui visait à protester contre la propre certification du comté de Maricopa.

“C’est la seule chose sur laquelle nous devons nous tenir”, a-t-elle déclaré, faisant référence à l’affirmation de la machine à voter.

Bien qu’elles soient encore rares, de telles actions des responsables républicains du comté constituent une nouvelle frontière dans la politisation des élections, selon Richard L. Hasen, spécialiste du droit électoral et professeur de droit à l’Université de Californie à Los Angeles.

“Je ne pense pas que nous ayons vu cela dans les temps modernes avant les élections de 2020”, a-t-il déclaré dans un e-mail. “Tout remonte à Trump et au déni électoral.”