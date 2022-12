Un comté américain a donné à une fille une “licence de licorne” – si elle lui fournit des paillettes et des arcs-en-ciel

Le comté de Los Angeles en Californie a offert à une fille une “licence licorne” pour garder l’animal mythique dans son jardin.

La licence oblige la fille à lui donner accès aux “rayons de lune” et à n’utiliser que des “paillettes biodégradables” pour cela.

Le service de contrôle des animaux lui a également offert une licorne en peluche à garder entre-temps.

Une Américaine a reçu la permission de garder une licorne dans son jardin, c’est-à-dire si elle peut en trouver une.

Le contrôle des animaux du comté de Los Angeles en Californie a délivré à cette fille, identifiée uniquement sous le nom de Madeline, “une licence de licorne pré-approuvée” après avoir reçu une lettre manuscrite d’elle le 14 novembre demandant la permission de garder une créature mythique dans son jardin, selon un post sur l’Instagram du département.

“Cher comté de LA, j’aimerais votre approbation si je peux avoir une licorne dans mon jardin si je peux en trouver une”, lit-on dans la lettre de Madeline. “S’il vous plaît envoyez-moi une lettre en réponse.”

Le département lui a répondu dans une lettre rédigée par Marcia Mayeda, directrice du Département des soins et du contrôle des animaux du comté de Los Angeles, le 30 novembre. Dans la lettre, Mayeda a accordé la licence demandée par Madeline, à condition qu’elle respecte les conditions du comté. pour garder une licorne, y compris prendre soin de l’animal conformément au titre 10 du code du comté de Los Angeles, qui énonce les lois du comté sur le contrôle et la santé des animaux.

De plus, tous les propriétaires de licornes doivent donner à leurs animaux de compagnie magiques “un accès régulier à la lumière du soleil, aux rayons de lune et aux arcs-en-ciel”, a expliqué Mayeda dans la lettre, ajoutant que la licorne doit être nourrie de pastèque – “ses friandises préférées” – au moins une fois par semaine.

Afin de maintenir la corne de la licorne en “bonne santé”, Madeline serait tenue de la polir “au moins une fois par mois avec un chiffon doux”. De plus, “tous les étincelles ou paillettes utilisées sur la licorne doivent être non toxiques et biodégradables”.

“Il est toujours gratifiant d’entendre des jeunes qui réfléchissent attentivement aux exigences de fournir un foyer aimant aux animaux”, a écrit Mayeda. “Je vous félicite de votre sens de la responsabilité des propriétaires d’animaux de compagnie pour demander à l’avance la permission de garder une licorne dans le comté de Los Angeles.”

En plus d’envoyer à Madeline sa licence de licorne – “pour quand vous en trouverez une” – le département lui a envoyé une licorne en peluche avec une étiquette de licence rose en forme de cœur à surveiller pendant qu’elle mène sa recherche de la créature mythique.