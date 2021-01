Autant les Indiens sont obsédés par la nourriture, autant une certaine marque de nouilles de restauration rapide est suivie par Maggi! Ce penchant est à la hauteur du niveau où il peut être déclaré en toute sécurité que l’Inde est obsédée par cette nouille instantanée et un incident récent l’a confirmé. Un autre mariage a pris d’assaut le monde en ligne pour avoir un comptoir de nourriture unique «Maggi» pour leurs invités.

Un tweet partagé par un utilisateur avec le pseudo Twitter @somyalakhani a révélé à quel point elle aimait sa cousine pour avoir mis en place un comptoir en direct exclusivement dédié à la distribution des nouilles instantanées aux invités de son mariage. Elle a également partagé une photo du comptoir.

La publication est devenue virale sur Twitter car elle a accumulé près de 1200 likes et plusieurs réactions et réponses d’utilisateurs.

Un utilisateur a vite compris que ce comptoir devait être le comptoir le plus populaire du mariage.

Pas de points à deviner, cela aurait été l’un des compteurs les plus peuplés! – Sheel Majumdar (HE / HIM) (@SheelMajumdar) 18 janvier 2021

Un autre fan de nouilles instantanées a souhaité et a écrit que chaque mariage avait un compteur Maggi.

Je souhaite vraiment que chaque mariage en ait un – Simi B bien (@SimiBGood) 19 janvier 2021

En demandant qu’un tel plat soit « normalisé » et qu’il devienne un élément régulier parmi les autres délices de mariage servis, a écrit un troisième.

Un autre utilisateur a qualifié le compteur de «changeur de jeu».

écoute ça change la donne – कामायनी // Kāmāyani // کاماینی (@SharmaKamayani) 19 janvier 2021

Alors que plusieurs autres voulaient savoir que le mariage avait lieu et étaient impatients de se joindre à la fête. Plusieurs autres ont demandé si les nouilles instantanées pouvaient être personnalisées en fonction de leurs goûts

Pendant ce temps, les mariages indiens ne sont pas les mêmes à l’époque de Covid. Depuis que la pandémie de coronavirus a fait sentir sa présence dans le monde entier, les grandes affaires de mariage indien ont également dû subir un énorme changement, comme toute autre entreprise. En raison des mesures de distanciation sociale en place, la nouvelle tendance de mariage est d’inviter des invités limités et d’avoir moins de cérémonies pour organiser des célébrations plus intimes – un contraste frappant avec l’affaire autrefois grande et somptueuse qui impliquait d’avoir des centaines d’invités. Autant les mariages indiens sont célébrés et connus pour la pléthore de cérémonies et de coutumes exécutées; il est également connu pour la somptueuse variété de plats servis au cours de ces cérémonies.

Dans la nouvelle normalité, un autre concept unique a émergé où la nourriture peut être commandée en lots limités pour les participants virtuels. Récemment, un couple s’est fait livrer de la nourriture de mariage à la porte de ses invités, ce qui leur a permis non seulement de profiter de la nourriture somptueuse, mais aussi de participer pratiquement à la cérémonie de mariage. Le tout sans jamais quitter le confort et la sécurité de leur maison.