Un compte Twitter parodique se moquant de la vidéo “crudites” du Dr Oz devient viral

Un compte Twitter parodique créé par un parajuriste basé à Pittsburgh cause de nouveaux maux de tête pour la campagne sénatoriale du Dr Mehmet Oz.

Le compte, créé plus tôt ce mois-ci, se moque d’une campagne d’avril vidéo de l’animateur de télévision vétéran bâclé le nom d’une épicerie Wegmans car il présente le candidat comme déconnecté des électeurs de Pennsylvanie qu’il espère représenter.

La vidéo de campagne montre le républicain marchant dans un marché Wegmans en Pennsylvanie, où il prononce à tort le nom du magasin en tant que “Wegners” et se plaint de l’inflation et de la flambée des coûts des légumes nécessaires pour faire un plateau de “crudites”, qui est plus communément connu. comme plateau de légumes. Oz a déclaré à Newsmax dans un récent interview qu’il s’est trompé de nom de magasin parce qu’il était épuisé après avoir fait campagne 18 heures par jour. “J’ai aussi mal compris les noms de mes enfants. Je ne pense pas que ce soit une mesure de la capacité de quelqu’un à diriger le Commonwealth”, a-t-il déclaré.

Jon Romanishin, un parajuriste de Pennsylvanie, a sauté sur la mauvaise prononciation d’Oz de la chaîne d’épiceries Wegmans pour lancer lundi le compte Twitter parodique @grocerieswegner ou Wegner’s Groceries, qui n’est pas un vrai magasin. La biographie de Twitter indique “La capitale de la crudité de Central PA”.

Dans un tweet cette nuit-là, Romanishin a intégré le Oz vidéo et a écrit “Nous avons dit à plusieurs reprises à @DrOz que nous avions des plateaux de légumes pré-faits… excusez-moi ‘Crudité’… dans la charcuterie à partir de 5,99 $. 7,99 $ avec guacamole et salsa. Votez @JohnFetterman!” Il a déclaré à CNBC dans une interview jeudi que depuis qu’il a publié le tweet, la vidéo a reçu près de 4 millions de vues.

La vidéo originale d’Oz a été partagée plus de 300 fois sur Facebook et 600 fois sur Twitter, atteignant plus de 250 000 personnes, tandis que le tweet parodique a été partagé plus de 4 000 fois sur Facebook et 62 000 fois sur Twitter, atteignant plus de 32 millions de personnes, selon au site de suivi des médias sociaux CrowdTangle.

John Fetterman, son rival du Parti démocrate candidat au même siège au Sénat de Pennsylvanie, s’est emparé des médias sociaux gratuits, se moquant sans relâche d’Oz pour son utilisation du terme intello crudites, un mot français qui se prononce kroo-de-tay. Sa campagne a permis de récolter 500 000 $ dans les 24 heures suivant la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux.

Fetterman et Oz se disputent un siège au Sénat laissé vacant par le sénateur républicain sortant Pat Toomey. Une moyenne de sondage Real Clear Politics a Fetterman devant Oz d’environ huit points de pourcentage.

Depuis le lancement de lundi, le compte Twitter compte désormais plus de 23 000 abonnés, y compris le compte de campagne de Fetterman.

Mary Anne Marsh, stratège chevronnée du Parti démocrate, a déclaré à CNBC que le compte représente la façon dont l’ère numérique a transformé les campagnes et que parfois, pour donner un coup de pouce à un candidat, il suffit d’avoir un compte sur les réseaux sociaux. “N’importe qui avec un compte sur les réseaux sociaux peut désormais changer une course autant que n’importe quelle annonce, histoire ou débat”, a-t-elle déclaré. “Cela donne plus de pouvoir politique aux gens et, lorsqu’il est bien utilisé, c’est bon pour la démocratie.”

Le récit de campagne de Wegner lui-même était si convaincant qu’il avait des stratèges politiques et des célébrités apparemment convaincus qu’il avait été réalisé par un membre de l’équipe des médias sociaux de Fetterman ou que le magasin de Wegner était réel.

“Dans les futures formations de campagne que j’anime, j’utiliserai la vidéo Oz Grocery sur ce qu’il ne faut pas faire lorsque vous voulez entrer en contact avec les électeurs, mais je la comparerai également à la pertinence de la campagne numérique Fetterman”, a déclaré Atima Omara, un stratège du parti, tweeté en réponse au compte de Wegner tweeter. Ken Olin, un acteur, a dit en réponse au compte de Wegner trollant Oz “Ooof. Vous savez que vous perdez quand une épicerie vous trolle.”

Norm Eisen, qui était le chef de l’éthique de l’ancien président Barack Obama, a déclaré que le vidéo “va tanker Oz.”

Romanishin, qui a déclaré avoir voté pour Fetterman à la primaire démocrate mais n’est pas affilié à la campagne et n’a pas été payé pour créer le compte, a ensuite publié d’autres tweets visant la vidéo de campagne d’Oz et, selon les données Twitter de son compte qu’il a partagées avec CNBC, tous ses tweets combinés ont plus de 16 millions d’impressions.

“C’est tellement ridicule et cela montre en quelque sorte à quel point le Dr Oz est une fraude, pensai-je. Et puis je me suis en quelque sorte accroché à lui en utilisant le mauvais nom”, a déclaré Romanishin en expliquant pourquoi il avait lancé le compte Twitter. “Je pensais que j’allais faire ça juste pour rire.” Il est triste d’avoir l’intention de voter à nouveau pour Fetterman aux élections générales de novembre contre Oz.

Romanishin a travaillé pour troller la visite d’Oz à l’épicerie en s’associant via Twitter avec TJ Harley, un graphiste et président de Harley Creative, basé à Atlanta. Le site Web de l’entreprise indique qu’il s’agit d’un studio de design spécialisé dans conception graphique et stratégies de communication visuelle.

Harley dit que peu de temps après le lancement de la vidéo et du compte Wegner’s Groceries, il a décidé de créer quelques-uns de ses propres messages se moquant de la débâcle de l’épicerie Oz et de tweeter ses propres publicités visant le voyage du candidat républicain au Sénat sur le marché.

“Je suis en quelque sorte tombé sur cette vidéo. Le Dr Oz à l’épicerie. Surévaluer les légumes et l’appeler Wegners et acheter de la salsa et de la tequila. C’était totalement ridicule. D’une manière ou d’une autre, je suis tombé plus tard sur le compte Twitter que quelqu’un a créé”, a expliqué Harley. “Je ne connais même pas le gars. J’ai juste pensé que c’était drôle. Il n’avait que moins de 100 abonnés à l’époque.”

Mardi, Harley a tweeté des publicités sur le compte de Romanishin Wegner se moquant d’Oz, dont une qui présentait un sac à provisions et des légumes avec le texte sur le affiche lire “Wegner’s Groceries. Votre quartier général des crudités.” Le tweet de Harley mardi disait “première campagne publicitaire”. Il dit avoir fait les spots sur son Adobe Illustrator et Photoshop à la maison.

Une autre publicité Harley montre une bouteille de tequila avec le logo de Wegner et le texte qui l’accompagne en train de lire “Plateau de crudités ou de légumes ? La tequila rend A-OK.”

Harley a montré à CNBC des exemples de t-shirts Wegner qu’il a fabriqués. Depuis qu’il les a affichés sur le site Web Cotton Bureau, il en a vendu au moins 50 pour 30 $ chacun. Romanishin a déclaré qu’il avait acheté deux des t-shirts et prévoyait d’en porter un lors d’une collecte de fonds Fetterman à Pittsburgh qui devrait avoir lieu d’ici la fin du mois.