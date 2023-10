Un compte Twitter embarrasse les journalistes en faisant du journalisme réel lors de l’explosion d’un hôpital à Gaza – Twitchy

Le 17 octobre a été l’un des jours les plus embarrassants de l’histoire pour les médias traditionnels, sans parler des politiciens démocrates et des influenceurs en ligne. Lorsque des informations ont commencé à circuler hier selon lesquelles il y avait eu une explosion dans un hôpital à Gaza, l’organisation terroriste Hamas a immédiatement commencé à diffuser qu’il s’agissait d’une frappe aérienne israélienne délibérée contre des civils.

Il n’y a aucune corroboration pour cette accusation. Au contraire, presque immédiatement, de nombreux signes ont montré que les affirmations du Hamas ne sonnaient pas vraies ; qu’en fait, il existait des preuves que l’explosion de l’hôpital pouvait être le résultat d’une roquette lancée depuis Gaza et destinée à être tirée sur Israël.

Mais cela n’a pas arrêté les médias. Tous les médias historiques – et de nombreux hommes politiques sympathisants du Hamas, comme The Squad – ont rapporté l’incident exactement comme le Hamas le souhaitait. Par la suite, le monde a été témoin d’émeutes et de manifestations dans de nombreux pays musulmans, et d’autres pays musulmans ont annulé d’éventuelles négociations de paix. Les actions ont des conséquences.

Heureusement, le journalisme existe toujours, mais pas dans les salles de rédaction des entreprises américaines (ou européennes). Ce matin, le compte Twitter @AGHamilton29 a publié un fil de discussion dévastateur sur les faits de l’explosion et sur la façon dont les médias et les politiciens se sont trompés.

Alors passons en revue cela. Nous avons maintenant une vidéo de la scène montrant que l’explosion provient du parking et que les bâtiments sont intacts. Il n’y a aucun cratère, aucun bâtiment démoli. Cela n’est pas cohérent avec le type de bombe que beaucoup suggéraient hier. pic.twitter.com/HFKKxS8kvr pic.twitter.com/SpgG3Ktbiy – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

L’hôpital n’a pas été démoli. Cela semble être quelque chose que les médias auraient pu découvrir avant de rapporter leurs histoires, n’est-ce pas ?

Il y a des images de drones avant et après qui montrent la même chose que ci-dessus. Également incompatible avec une frappe aérienne. https://t.co/3DoImxFppa – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Tsahal a publié un appel téléphonique entre deux membres du Hamas, au cours duquel l’un informe l’autre que le missile du Jihad islamique a été lancé depuis un cimetière près de l’hôpital et que les éclats d’obus correspondent à l’un de leurs missiles. pic.twitter.com/LFkwBs52m7 – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Il convient également de noter que les photos de la scène ne correspondent pas non plus aux chiffres des victimes qui ont été rapidement publiés par le ministère de la Santé du Hamas et cités hier dans les médias. Même s’il y avait un nombre important de réfugiés sur le parking. https://t.co/kpEZNjOS9L – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Les premiers rapports faisant état de « plus de 500 morts » semblent aussi discutables que toute autre partie du récit officiel.

Nous avons également eu une annonce claire à 19 heures de la part du Hamas selon laquelle il lancerait des roquettes sur Israël. La première annonce de l’attaque de l’hôpital a eu lieu exactement 10 minutes plus tard. https://t.co/L3pU4OXTjF pic.twitter.com/DCcO48Sbf8 – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Les médias ont-ils même pris la peine d’examiner ces signaux ? Cela ne semble pas être le cas, n’est-ce pas ?

Nous avons une vidéo d’un livestream d’Al Jazeera montrant une roquette lancée, ratée, puis une partie de la charge utile tombant à proximité, à 18h59 (moins d’une minute après l’annonce du Hamas). pic.twitter.com/IMaR5axAId – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

L’analyse du site de diffusion en direct d’Al-Jazeera confirme que le missile est tombé sur l’hôpital. https://t.co/bsVzc5vsiL https://t.co/d0aEJGf3CD – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Quand Al-Jazeera fait un meilleur travail de couverture honnête que nos propres médias, nous avons de sérieux problèmes.

Plus d’analyse avec d’autres vidéos montrant que le projectile qui provenait clairement d’un lancement de missile est tombé sur le parking de l’hôpital. https://t.co/uBMctAk334 – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Plus d’images des dégâts. Les bâtiments environnants semblent structurellement intacts et presque tous les dégâts se trouvent dans le parking. https://t.co/PgbpdYm5Eh – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Je dois noter que même s’il y a peu de preuves que l’hôpital a été endommagé et que le décompte des victimes du Hamas est clairement peu fiable/incohérent, il existe des preuves de pertes importantes parmi les personnes rassemblées sur l’herbe à côté du parking. https://t.co/NixITXYybO – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Il y aura bien sûr des victimes chaque fois qu’une charge utile de fusée tombera dans une zone comme celle-ci. Mais nos médias ont non seulement ignoré les preuves, mais n’ont tout simplement même pas posé de questions. Cela ressemble beaucoup plus à être un sténographe qu’un journaliste.

En résumé : Il existe désormais des preuves substantielles que l’explosion était le résultat d’un missile raté du Jihad islamique. La seule preuve d’une frappe aérienne israélienne, ou même le nombre de victimes rapporté, semble être la parole d’un groupe terroriste qui assassine régulièrement… https://t.co/kpEZNjOS9L – AG (@AGHamilton29) 18 octobre 2023

Bien sûr, les gens diront qu’AG a l’avantage de disposer de temps pour faire cette évaluation (comme s’il y avait quelque chose de mal à prendre du temps pour bien raconter l’histoire). Le problème, c’est que certains de ses rapports incluaient des preuves qui étaient disponibles immédiatement hier soir. L’autre problème est que les médias américains continuent de rapporter le mensonge ce matin alors que toutes ces preuves sont désormais facilement accessibles à tous.

L’émission d’aujourd’hui rapporte maintenant que l’hôpital a été rasé pic.twitter.com/gPTm1mH3Vx – Jen DinNJ (@JenDinnj) 18 octobre 2023

C’est NBC News. Ce matin. C’est presque comme s’ils ne se souciaient pas de la vérité. Bizarre.

Comme nous l’avons dit au début, les actes ont des conséquences. Et les conséquences de cet échec médiatique ont été, et pourraient encore être, horribles.

Plusieurs membres du Congrès aiment @IlhanMN et @RashidaTlaib a tweeté des mensonges du Hamas qui ont incité des foules violentes à attaquer les ambassades américaines Un type n’a-t-il pas été mis en accusation pour avoir soi-disant provoqué des émeutes avec des tweets ? 🤔 https://t.co/B9neO1fpxZ – Confortablement suffisant (@ComfortablySmug) 18 octobre 2023

L’antisémitisme pas si latent qui consiste à se précipiter pour répéter un groupe terroriste honnête envers Dieu afin de pousser une diffamation de sang est étonnant – et il est venu de presque TOUS les grands médias historiques. –Ben Shapiro (@benshapiro) 18 octobre 2023

La BBC, SKY, etc. propagent une fausse histoire selon laquelle Israël aurait bombardé un hôpital de Gaza (c’était une roquette tirée par des Palestiniens). Et cela pousse à son tour les génocidaires en attente à passer à l’étape suivante. Beau travail d’équipe, les gars. https://t.co/g3wBeze3Nu – Douglas Murray (@DouglasKMurray) 18 octobre 2023

Nous espérons que les répercussions de leur couverture aveugle du récit du Hamas sur cette explosion ne causeront pas davantage de dégâts ni d’escalade.

Dans le même temps, nous sommes reconnaissants envers les journalistes indépendants et citoyens comme AG, qui s’intéressent davantage aux faits qu’aux clics et à la vérité plutôt qu’à la promotion d’un récit.

