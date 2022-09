Un compte Twitter de Liz Truss confus pour le nouveau Premier ministre britannique

Ces dernières semaines, Liz Trussell a été inondée de tweets concernant sa prétendue montée au pouvoir. Des journalistes et des membres du public l’ont tweetée par erreur, pensant qu’elle était la prochaine dirigeante britannique. Certains ont exigé de savoir ce qu’elle ferait pour faire face à la crise énergétique, à la hausse du coût de la vie et à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

La femme derrière le @Liztruss Le compte Twitter a un problème. Elle n’est pas le nouveau Premier ministre britannique, mais de nombreuses personnes en ligne – y compris des politiciens et des dirigeants mondiaux – pensent qu’elle l’est.

Plus récemment, la Première ministre suédoise Magdalena Andersson a offert ses félicitations à la mauvaise femme sur Twitter.

“Félicitations à @LizTruss, qui assumera le rôle de Premier ministre de Grande-Bretagne”, a-t-elle tweeté. « La Suède et la Grande-Bretagne poursuivront leur coopération approfondie et étendue. C’est important pour nos citoyens, nos économies et notre sécurité », a-t-elle ajouté, dans un tweet qui semble avoir été supprimé depuis.