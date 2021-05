Un compromis de bon sens sur la facture d’infrastructure

Je crois que cette approche attirerait un soutien bipartite sur Capitol Hill. Le mois dernier, j’ai organisé un sommet sans précédent dans la capitale historique du Maryland, Annapolis, qui a réuni un groupe bipartite de plus de 20 gouverneurs, sénateurs américains et membres du Congrès pour discuter de la manière dont nous pouvons trouver un terrain d’entente sur un ensemble d’infrastructures fédérales bipartites.

Contrairement à la proposition Biden, notre cadre est en fait ciblé sur une infrastructure physique réelle, mais contrairement au plan républicain actuel, nous avons reconnu que l’infrastructure du 21e siècle doit également inclure des investissements dans le futur comme le haut débit, la modernisation du réseau, la résilience et l’énergie propre qui fera croître notre économie et améliorera notre sécurité nationale.

Alors que le président Joe Biden a publié une proposition de 2,3 billions de dollars qui se lit comme une liste de souhaits de l’extrême gauche et définit l’infrastructure comme tout sous le soleil, le sénateur Mitch McConnell, R-Ky., A exprimé son soutien à un paquet de 600 à 800 milliards de dollars. cela se limite aux seules infrastructures traditionnelles comme les routes et les ponts.

Un programme fédéral intelligent et ciblé pour reconstruire notre infrastructure en ruine est une formidable opportunité de rendre l’Amérique compétitive pour le 21e siècle, mais une fois de plus, les dirigeants républicains et démocrates sont très éloignés sur les détails.

Cependant, au cours des dernières décennies, alors que l’infrastructure américaine s’est effondrée et a progressivement pris du retard par rapport au reste du monde, Washington a été trop embourbé par une politique toxique et un dysfonctionnement partisan pour répondre à cette priorité urgente qui affecte la vie quotidienne de chaque Américain.

Après des années de partisanerie croissante, trop peu font confiance à l’autre côté de l’allée pour traiter de bonne foi. Et les Américains sont obligés de payer le prix des pneus détruits par les nids-de-poule, des heures perdues en raison du retard des trains et des enfants qui ont du mal à faire leurs devoirs avec un haut débit inadéquat.

Bien que nous appartenions à des partis et à des paliers de gouvernement différents, nous nous sommes réunis dans la conviction commune que tout projet de loi sur les infrastructures ne réussira que si les deux parties ont intérêt à sa réussite.

À la fin du sommet, il y avait un soutien unanime pour un projet de loi sur les infrastructures qui investit dans « les actifs physiques, le haut débit et les technologies énergétiques pour positionner l’Amérique pour créer de bons emplois et sur-innover nos concurrents du monde entier au 21ème siècle ».

Lorsque le plan Biden est réduit pour s’adapter à cette portée plus ciblée, le prix se situe à mi-chemin entre les propositions démocrate et républicaine.

Bien sûr, cela ne résout toujours pas la question de savoir comment le payer. Mais, même sur ce point de friction, il existe des solutions de bon sens qui bénéficient d’un large soutien dans les deux parties.

Dans le Maryland, au lieu d’augmenter les impôts, nous avons réussi à tirer parti de partenariats public-privé pour financer des projets de transformation, notamment des améliorations routières majeures du Capital Beltway et la construction d’une nouvelle ligne de métro léger dans la région métropolitaine de Washington, DC.

À l’heure actuelle, il y a des milliards de dollars en marge que les dirigeants du secteur privé sont impatients d’investir dans des projets d’infrastructure. Nous n’avons pas à choisir entre ne rien faire et adopter des hausses fiscales massives qui rendraient l’Amérique moins compétitive. Les partenariats public-privé bénéficient du soutien des gouverneurs républicains et démocrates et ont été approuvés par le House Problem Solvers Caucus – le plus grand bloc bipartisan du Congrès.

La réalité est qu’aucun des plus grands défis américains ne peut être résolu par un seul parti ou un seul niveau de gouvernement. Le plus grand obstacle à un projet de loi bipartite sur les infrastructures n’est pas les désaccords sur la politique. Il n’existe pas de pont républicain ou de tunnel démocrate.

Le plus grand obstacle est la méfiance. Après des années de partisanerie croissante, trop peu font confiance à l’autre côté de l’allée pour traiter de bonne foi. Et les Américains sont obligés de payer le prix des pneus détruits par les nids-de-poule, des heures perdues en raison du retard des trains et des enfants qui ont du mal à faire leurs devoirs avec un haut débit inadéquat.

Si nous voulons répondre aux besoins du XXIe siècle, nous devons abattre les murs de la méfiance qui sont à l’origine du dysfonctionnement de Washington. Et si nous ne pouvons pas commencer à faire cela sur l’infrastructure – une question sur laquelle les deux parties sont plus d’accord qu’elles ne sont en désaccord – alors il est difficile d’imaginer où cela peut être accompli.

Au Maryland, nous avons déjà montré une meilleure voie. Alors que Washington jouait aux extrêmes idéologiques, j’ai trouvé un terrain d’entente avec ma législature majoritairement démocrate, notamment en adoptant la plus grande réduction d’impôt de l’histoire de l’État pour soulager les familles et les petites entreprises en difficulté avec un soutien quasi unanime, la reconstruction de routes, de ponts, tunnels et de transit, développer le haut débit et investir dans le réseau, l’énergie verte et la résilience.

La question n’est pas de savoir s’il existe un terrain d’entente. La question est de savoir s’il existe encore la volonté et le courage politique d’y parvenir. Forger un compromis bipartite sur ces questions ne sera pas facile, mais cela peut et doit être fait.

Larry Hogan est le gouverneur républicain du Maryland.