Un compromis d’apaisement – ​​Shaw Local

L’échec de l’administration Biden à obtenir la libération du vétéran du Corps des Marines des États-Unis, Paul Whelan, est une honte nationale. Par la reddition abjecte de Biden à Poutine, nous sapons nos nobles efforts pour sauvegarder la démocratie en Ukraine en renvoyant l’un des marchands d’armes les plus notoires au monde, Viktor Bout, chez notre ennemi. Après avoir dépensé des milliards de dollars dans un cadre de prêt-bail pour préserver la souveraineté de l’Ukraine, pourquoi négligerions-nous d’utiliser notre influence sur les Russes pour obtenir la libération de Whelan et de Brittney Griner ? Non seulement c’est une insulte au président Zelensky, mais cela met le peuple américain en danger à cause d’un criminel connu pour attiser les flammes du terrorisme en Afrique du Nord et dans le monde entier. Le récent échange de prisonniers de Biden s’inscrit dans la continuité de son insistance à laisser derrière nous nos héros nationaux, comme il l’a fait en Afghanistan, et à mettre en péril nos prouesses militaires sous le parapluie déformé de la politique identitaire. La captivité injuste de Whelan dans la misère russe représente un choix que Biden et ses cohortes mondialistes ont fait pour instituer un compromis de la domination américaine en faveur d’un timide apaisement des régimes tyranniques. Si nous voulons survivre, nous devons faire appel à notre force intestinale du passé et l’appliquer à l’ère moderne.

Henry J.Wilson

Washington, DC (anciennement du comté de McHenry)