Un compositeur japonais se retire de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, au milieu de l’indignation suscitée par l’intimidation d’un étudiant handicapé

Oyamada, qui porte le nom de scène « Cornelius », a annoncé lundi sa démission de la cérémonie d’ouverture des jeux via Twitter, déclarant que sa participation « manquait de considération pour diverses personnes. »

Oyamada s’est excusé la semaine dernière après que des interviews accablantes qu’il a accordées à des magazines japonais dans les années 1990 ont refait surface. Dans les interviews, Oyamada a admis avoir intimidé ses camarades de classe au lycée, affirmant qu’il avait battu et taquiné un élève handicapé et l’avait forcé à manger des excréments et à se masturber devant les autres. Oyamada a déclaré à l’époque qu’il avait « pas de regrets » sur son comportement.

« Je m’excuse du fond du cœur, bien sûr auprès du camarade de classe lui-même que j’ai blessé, et de tous mes fans, amis et autres personnes impliquées », Oyamada a déclaré vendredi dans un communiqué. « Je m’excuse et je vais essayer d’être une meilleure personne. »

Le retrait d’Oyamada est le dernier revers des jeux de Tokyo, qui ont déjà lieu avec un an de retard en raison de la pandémie de coronavirus. Aucun spectateur ne sera présent aux jeux, et au milieu d’une vague d’infections parmi les athlètes et le personnel du village olympique, les sondages montrent qu’une majorité du public japonais ne veut pas que les jeux se déroulent.

Au moment de ses interviews, Oyamada commençait tout juste à goûter au succès en tant que musicien de rock. Il a ensuite été acclamé commercialement et par la critique dans les années 1990 comme l’un des pionniers du son Shibuya-kei, un sous-genre pop fortement influencé par les sons des Beach Boys et de Phil Spector, parmi d’autres artistes des années 1960 des États-Unis et du Royaume-Uni.

Les organisateurs olympiques ont d’abord accepté les excuses d’Oyamada et ont insisté pour qu’il fasse toujours partie de la cérémonie d’ouverture. Cependant, ils ont depuis déclaré que « cette décision était erronée » et a accepté sa démission, a rapporté Kyodo News.

