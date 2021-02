Un composé présent dans le thé vert peut aider à détruire les cellules cancéreuses, révèle une étude

Siroter du thé vert pourrait être très bénéfique car les chercheurs ont découvert qu’un composé de la boisson populaire peut augmenter les niveaux d’une protéine anticancéreuse naturelle, connue pour sa capacité à réparer les dommages à l’ADN ou à détruire les cellules cancéreuses, selon une nouvelle étude.

L’étude de l’interaction directe entre la protéine anticancéreuse p53 et le composé de thé vert, l’épigallocatéchine gallate (EGCG), publiée dans la revue Nature Communications, pointe vers une nouvelle cible pour la découverte de médicaments anticancéreux. «Les molécules p53 et EGCG sont extrêmement intéressantes. Des mutations de p53 sont présentes dans plus de 50% des cancers humains, tandis que l’EGCG est le principal antioxydant du thé vert, une boisson populaire dans le monde entier», a déclaré l’auteur correspondant Chunyu Wang, professeur à Rensselaer Polytechnic. Institut à Troy, New York.

«Nous découvrons maintenant qu’il existe une interaction directe inconnue entre les deux, qui indique une nouvelle voie pour le développement de médicaments anticancéreux. Nos travaux aident à expliquer comment l’EGCG est capable de stimuler l’activité anticancéreuse de p53, ouvrant la porte au développement de médicaments avec des composés de type EGCG. «

La protéine p53 a plusieurs fonctions anticancéreuses bien connues, notamment l’arrêt de la croissance cellulaire pour permettre la réparation de l’ADN, l’activation de la réparation de l’ADN et le déclenchement de la mort cellulaire programmée appelée apoptose si les dommages à l’ADN ne peuvent pas être réparés. Une extrémité de la protéine, connue sous le nom de domaine N-terminal, a une forme flexible et peut donc potentiellement remplir plusieurs fonctions en fonction de son interaction avec plusieurs molécules.

L’EGCG est un antioxydant naturel, ce qui signifie qu’il aide à réparer les dommages presque constants causés par l’utilisation du métabolisme de l’oxygène. Trouvé en abondance dans le thé vert, l’EGCG est également conditionné sous forme de supplément à base de plantes. Les chercheurs ont découvert que l’interaction entre EGCG et p53 préserve la protéine de la dégradation.

Typiquement, après avoir été produit dans le corps, p53 est rapidement dégradé lorsque le domaine N-terminal interagit avec une protéine appelée MDM2. Ce cycle régulier de production et de dégradation maintient les niveaux de p53 à une faible constante.

«Lorsque l’EGCG se lie à p53, la protéine n’est pas dégradée par MDM2, donc le niveau de p53 augmentera avec l’interaction directe avec l’EGCG, ce qui signifie qu’il y a plus de p53 pour la fonction anticancéreuse. Il s’agit d’une interaction très importante, « a dit Wang.