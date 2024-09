Un « composé B » nouvellement identifié est prometteur en tant que meilleur stimulant immunitaire contre le cancer et les maladies chroniques

Une équipe de chercheurs de l’Université de l’Alberta a créé un composé moléculaire qui active le système immunitaire et qui s’annonce prometteur pour devenir un traitement efficace et polyvalent contre le cancer et les infections chroniques.

« C’est un pas en avant vers le développement d’un médicament à base de petites molécules qui peut aider à activer le système immunitaire », déclare Khaled Barakatprofesseur à la Faculté de pharmacie et d’études pharmaceutiques et auteur principal d’un étude récente publié dans La médecine dans la découverte de médicaments.

« Cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l’immunothérapie et de meilleurs résultats pour les patients. »

Les petites molécules, des composés de faible poids moléculaire capables de contrôler la fonction de protéines particulières dans les cellules, ont le potentiel de changer la façon dont nous traitons diverses maladies immunologiques, explique Barakat. Elles présentent également plusieurs avantages par rapport aux approches actuelles.

Actuellement, la plupart des approches ciblant les cellules malades par le biais du système immunitaire impliquent l’utilisation d’immunostimulants. Comme les petites molécules, ces médicaments agissent en stimulant et en activant le système immunitaire. Ils sont efficaces, mais ils présentent des inconvénients. De nombreux immunostimulants sont très coûteux à fabriquer et à administrer, et nécessitent des doses élevées. Ils ont aussi généralement une longue demi-vie (le temps nécessaire pour que la quantité de médicament dans l’organisme soit réduite de moitié), ce qui augmente le risque de réactions indésirables, explique-t-il.

Les petites molécules, en revanche, sont beaucoup moins coûteuses et ont une demi-vie plus courte. Elles sont également plus stables à température ambiante et les médicaments à base de petites molécules pénètrent plus facilement dans la circulation sanguine.

Ils peuvent également traverser la barrière hémato-encéphalique, un système de cellules spécialisées qui protègent le cerveau des toxines présentes dans le sang, ce que la plupart des immunostimulants ne peuvent pas faire.

« C’est l’un des grands avantages », explique Barakat. « Si l’on dispose d’une petite molécule capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, on peut commencer à traiter des tumeurs inaccessibles. »

La petite molécule créée par l’équipe de Barakat, appelée Compound B, est un dérivé d’un autre composé potentiel que le groupe testait. La différence est que le composé B est plus soluble dans l’eau que l’autre composé, un facteur clé pour créer un médicament qui est efficacement absorbé et distribué dans tout le corps.

Dans leur étude, les chercheurs ont confirmé que le composé B stimulait les cellules immunitaires car ils ont constaté une augmentation à la fois de la quantité de cellules T (cellules immunitaires qui ciblent des antigènes particuliers, comme les cellules cancéreuses) et de la quantité de cytokines (petites protéines qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du système immunitaire).

Se concentrer sur des composés prometteurs

Comme l’explique Barakat, son laboratoire commence par utiliser l’apprentissage automatique et la modélisation moléculaire pour réduire les composés potentiels à quelques-uns qui semblent prometteurs.

« Nous faisons tout ce que vous feriez dans une expérience en laboratoire, mais nous le faisons sur ordinateur. »

Après avoir identifié quelques composés intéressants, comme le composé B, ces derniers sont ensuite testés dans des cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC). Les PBMC contiennent une variété de cellules immunitaires également présentes dans le sang, ce qui permet aux chercheurs de modéliser l’effet qu’ils pensent que le composé aura sur l’organisme.

« Lorsque vous ajoutez le composé, il commence à déclencher la sécrétion par le système immunitaire de certaines substances, ce qui indique que le système immunitaire est activé », explique Barakat.

Des recherches visant à identifier des cibles potentielles auxquelles le composé B pourrait se lier sont déjà en cours et feront l’objet d’une publication de suivi.

Ce projet interdisciplinaire implique des collaborateurs de l’École de dentisterie Mike Petryk de l’Université de l’Alberta et des départements de chimie, d’oncologie, de biochimie et de microbiologie médicale et d’immunologie et a été financé par le Fondation du cancer de l’Albertale Instituts de recherche en santé du Canada et l’Institut de virologie appliquée Li Ka Shing.

« C’est une avancée majeure dans notre groupe dont nous sommes vraiment heureux, et nous espérons suivre la même procédure pour développer de nouveaux médicaments à l’avenir. »