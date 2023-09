Un complot visant à provoquer 30 explosions simultanées à Téhéran a été déjoué, selon l’Iran | Actualités des groupes armés

Téhéran, Iran – L’Iran affirme avoir déjoué 30 explosions qui devaient se produire simultanément dans la capitale animée, Téhéran, pour créer le chaos.

Les 30 « explosions terroristes » étaient censées avoir lieu dans des centres-villes surpeuplés, mais elles ont toutes été empêchées et 28 personnes ont été arrêtées en lien avec les attaques planifiées lors de raids dans les provinces de Téhéran, d’Alborz et de l’Azerbaïdjan occidental, selon un communiqué du ministère de la Défense. Renseignement relayé dimanche par les médias d’État.

« Les explosions ont été planifiées dans le but de briser l’autorité de sécurité du pays, de créer une image instable du pays, de semer le désespoir et la peur dans la société et de provoquer le chaos et les protestations exactement à l’occasion de l’anniversaire des émeutes de l’année dernière », a-t-il déclaré.

Il s’agissait d’une référence aux manifestations et aux troubles qui ont duré des mois à travers l’Iran, qui ont commencé à la mi-septembre 2022 après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue après son arrestation pour non-respect présumé du code vestimentaire iranien.

Le ministère du Renseignement a déclaré que les individus arrêtés, anonymes, étaient tous liés à l’EIIL (ISIS), et que certains d’entre eux avaient un historique de coopération avec les « takfiris en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan et dans la région du Kurdistan en Irak ». Takfiri est un terme utilisé pour décrire un musulman qui accuse d’autres musulmans d’être des apostats ou des infidèles, avec la peine de mort implicite que cela implique.

Le ministère a ajouté que même s’ils faisaient partie du groupe armé, la nature technique de leurs opérations montrait une « correspondance significative avec les méthodes et le fonctionnement connus » d’Israël, l’ennemi juré de l’Iran.

De grandes quantités d’explosifs, des appareils électroniques permettant de les faire exploser, 17 pistolets de fabrication américaine et les munitions correspondantes, des appareils de communication, des vêtements de qualité militaire, des gilets suicide et des devises étrangères ont été confisqués, a indiqué le ministère, ajoutant que deux de ses agents avaient été blessés lors de l’attaque. des raids.

Des images diffusées par les médias d’État ont montré comment les individus étaient surveillés par des drones avant que leurs emplacements ne soient pris d’assaut et arrêtés par des agents des renseignements. Des suspects ont également été montrés en train de déterrer des pièces pour fabriquer des explosifs qu’ils avaient enterrés pour les garder cachés.

Les clips montraient des armes de poing et des gilets explosifs confisqués ainsi qu’un groupe de suspects ligotés et les yeux bandés.

L’EIIL a revendiqué la responsabilité d’une attaque contre le sanctuaire sacré de Shah Cheragh en octobre, qui a tué 13 personnes et en a blessé des dizaines.

Le sanctuaire de la ville méridionale de Chiraz a été la cible d’une deuxième attaque armée en moins d’un an en août, qui a tué deux personnes.

L’Iran a également imputé la deuxième attaque à l’EIIL et a déclaré qu’un certain nombre de ressortissants étrangers avaient été arrêtés dans le cadre de l’opération.

Pour avoir perpétré l’attaque de l’année dernière, deux hommes originaires de l’Afghanistan voisin ont été reconnus coupables d’être des agents de l’EIIL et exécutés publiquement début juin.

Pour la deuxième attaque, le tireur, identifié comme Rahmatollah Nowruzof du Tadjikistan, a été condamné à deux peines de mort, a annoncé jeudi la justice iranienne.

Deux autres suspects, non identifiés, ont été condamnés à cinq ans de prison et à l’expulsion de la république islamique.