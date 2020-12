Peu de temps après son arrivée à Istanbul, Chaab a disparu.

Mais les services de renseignement turcs ont rapidement commencé à percer le mystère, a déclaré un responsable turc. Quand il a révélé des détails pour la première fois, le responsable a présenté un plan élaboré par lequel Chaab a été attiré en Turquie par une femme, drogué et kidnappé quand il l’a rencontrée, puis passé clandestinement la frontière iranienne – le tout orchestré par un trafiquant de drogue notoire au nom du service de renseignement iranien.

La Turquie a arrêté ces derniers jours plusieurs personnes en relation avec l’enlèvement de Chaab, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours, a déclaré le responsable.

Les allégations faisaient écho au complot fatal de l’Arabie saoudite contre le journaliste Jamal Khashoggi, dont la disparition à Istanbul il y a deux ans faisait partie d’une série d’opérations de renseignement étranger en Turquie, plaque tournante du voyage international et aimant les dissidents régionaux.

L’enlèvement présumé présente également des similitudes frappantes avec une autre opération récente de l’Iran: l’enlèvement de Ruhollah Zam, un journaliste dissident iranien qui vivait en exil en France mais a disparu après avoir été attiré en Irak l’année dernière. Zam, qui dirigeait une chaîne de médias sociaux populaire, a été exécuté samedi en Iran après avoir été reconnu coupable d’incitation à la violence lors de manifestations antigouvernementales en 2017. Amnesty International a condamné l’exécution comme étant « un coup mortel à la liberté d’expression en Iran » .

La disparition de Chaab était la troisième opération de haut niveau en Turquie en autant d’années au cours de laquelle le gouvernement iranien a été blâmé, et le dernier incident menace de tendre les relations entre les deux pays – des rivaux régionaux travaillant également ensemble sur le commerce et l’énergie. et d’autres choses.

En 2017, un magnat des médias iranien qui avait été condamné à une peine d’emprisonnement par contumace en Iran a été tué dans une fusillade en voiture à Istanbul, qui aurait été menée par un employé du trafiquant de drogue, Naji Sharifi Zindashti.

L’année dernière, Masoud Molavi Vardanjani, un ancien responsable de la défense iranienne devenu critique à l’égard de son gouvernement, a également été abattu à Istanbul dans un meurtre qui, selon les responsables turcs, a été provoqué par des agents du renseignement travaillant depuis le consulat iranien. selon Reuters.

Chaab a dirigé la branche suédoise du Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz, ou ASMLA, un groupe séparatiste vieux de plusieurs décennies qui prônait l’indépendance de la minorité ethnique arabe d’Iran, dont la plupart vivent dans le sud-ouest riche en pétrole du pays. mais s’est longtemps plaint de discrimination et de négligence. Les dirigeants politiques du groupe opèrent depuis l’exil en Europe, tandis qu’une branche militaire organise des attaques en Iran.

Une enquête turque a révélé que Chaab s’était rendu de Suède à Istanbul le 9 octobre pour rencontrer une femme qu’ils nommaient Saberin S. Elle est arrivée dans la ville la veille, après avoir voyagé depuis l’Iran avec un faux passeport iranien.

Le jour de l’arrivée de Chaab, plusieurs membres de l’équipe de kidnapping ont acheté des cravates en plastique dans une quincaillerie d’Istanbul. Chaab a atterri ce soir-là et s’est rendue à Saberin pour la rencontrer dans une station-service du quartier de Beylikduzu à Istanbul, où elle attendait dans une camionnette.

Une fois à l’intérieur, Chaab a été drogué et ses mains et ses pieds sont liés. Il a été conduit dans la province de Van, dans l’est de la Turquie, remis à un trafiquant d’êtres humains et passé clandestinement à la frontière le lendemain, selon le résumé. Saberin est également retourné en Iran.

Les agents des services de renseignement turcs et la police ont arrêté 11 hommes, tous des ressortissants turcs, qui ont été inculpés d’accusations, notamment «d’utilisation d’armes… pour priver une personne de sa liberté par fraude», a déclaré le responsable. Zindashti, le trafiquant de drogue, était toujours en liberté et vraisemblablement en Iran, a-t-il ajouté.

Zindashti n’a pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements par courrier électronique concernant les accusations. Il a précédemment nié les allégations de meurtre et de trafic de drogue, y compris sur son compte Twitter. Un porte-parole de la mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas répondu aux questions sur le rôle présumé de Téhéran dans le complot.

Les exploits de Zindashti en Turquie relèvent du crime. Il était en prison il y a plus de dix ans pour une condamnation pour trafic d’héroïne, aurait travaillé comme informateur du gouvernement et aurait perdu sa fille et un cousin dans une fusillade mortelle en 2014 par des hommes armés qui pourraient provenir d’un gang rival. Lorsque Zindashti a été arrêté à son domicile à Istanbul il y a deux ans pour meurtre, les autorités ont également arrêté deux policiers qui étaient apparemment les invités du baron de la drogue.

Zindashti a été emprisonné en avril 2018 mais n’a été détenu que pendant six mois. Sa parole causé un scandale en Turquie, après des allégations selon lesquelles un conseiller du président turc Recep Tayyip Erdogan était intervenu dans l’affaire. Le conseiller, Burhan Kuzu, décédé plus tôt cette année après avoir contracté le virus corona, a nié les accusations.

Il n’était pas clair quand Zindashti aurait commencé à coopérer avec le gouvernement iranien. Il était originaire d’Oroumieh, dans l’ouest de l’Iran, a été emprisonné dans sa jeunesse pour stupéfiants et a ensuite échappé à la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran, a fui le pays à l’âge de 20 ans, selon Timur Soykan, l’auteur de ‘ Battle of the Barons, »Un livre récemment publié en turc sur une guerre entre barons de la drogue, y compris Zindashti. Ce n’est qu’après les meurtres des deux dissidents iraniens à Istanbul que le lien possible de Zindashti avec le gouvernement iranien est apparu et a été discuté dans les médias turcs, a-t-il dit.

Bahtiyar Firat, un parent de Zindashti, a été arrêté en octobre peu de temps après avoir tenté de se rendre en Iran, selon le responsable turc et l’épouse de Firat, Esra, qui a déclaré au site turc Bianet que son mari se rendait en Iran pour rendre visite à des proches et voir un dentiste. . Firat a déclaré aux autorités turques que Zindashti avait rencontré des responsables iraniens à plusieurs reprises avant la disparition de Chaab, a déclaré le responsable.

Les responsables iraniens affirment que les dirigeants de l’ASMLA ont reçu des fonds de rivaux dans le golfe Persique de Téhéran, y compris l’Arabie saoudite, pour déstabiliser l’Iran. Alors que la région du sud-ouest de l’Iran abrite plus de 80% des réserves de pétrole du pays, la pauvreté est généralisée et les griefs de longue date contre l’État ont également contribué à susciter des troubles.

Des militants liés à ASMLA ont été accusés d’attaques en Iran, notamment contre des banques, des oléoducs et des bureaux gouvernementaux. En 2018, l’Iran a accusé le groupe d’avoir planifié une attaque meurtrière par des hommes armés lors d’un défilé militaire dans la ville sud-ouest d’Ahvaz.

ASMLA manque de soutien généralisé parmi les Arabes ethniques en Iran, disent les experts. Mais Téhéran voit toujours clairement une menace. En 2017, un homme armé qui, selon des responsables néerlandais, était associé au gouvernement iranien a abattu et tué un dirigeant de l’ASMLA, Ahmad Mola Nissi, près de son domicile à La Haye.

Chaab était en exil depuis 14 ans, selon son ami Kabi, qui est un porte-parole du Front démocratique populaire ahwazi, qui est lié à l’ASMLA. Kabi a déclaré que les aveux de Chaab avaient été « forcés » et que le crime dont l’Iran l’avait accusé – l’attaque du défilé militaire – avait été revendiqué par le groupe militant État islamique à l’époque.

Les collègues de Chaab ont déclaré qu’ils avaient déjà soupçonné que la femme identifiée comme Saberin avait joué un rôle dans son enlèvement. Kabi a dit qu’il la connaissait sous un nom différent et qu’elle et Chaab, qui était divorcé de sa femme, s’étaient «secrètement mariés» il y a quatre ans.

En outre, Chaab était profondément endetté et la femme lui avait prêté environ 100 000 dollars dans le passé, a déclaré Kabi. Après la disparition de Chaab, Kabi et d’autres amis ont appris que la femme avait offert un autre prêt. Le plan initial était qu’ils se réunissent au Qatar.