Les services de renseignements israéliens surveillent depuis longtemps une attaque utilisant des dispositifs de communication piégés, a affirmé une source américaine

Les services de renseignements israéliens envisagent depuis au moins 15 ans une opération similaire aux explosions massives d’appareils électroniques du Hezbollah survenues cette semaine, a déclaré une source des services de renseignements américains à ABC News.

Des milliers de personnes ont été blessées au Liban par une série d’explosions provoquées par des bipeurs, des talkies-walkies et d’autres équipements utilisés par le groupe islamiste. Israël n’a ni confirmé ni nié sa responsabilité dans l’incident, bien que les médias l’aient largement décrit comme un complot du Mossad consistant à piéger les appareils avec des charges explosives déclenchées à distance.

S’adressant à ABC News, une source américaine a qualifié cela de « interdiction de la chaîne d’approvisionnement » La CIA a longtemps hésité à recourir à des tactiques similaires en raison du risque de dommages collatéraux. Au Liban, des enfants figuraient parmi les quelque deux douzaines de personnes tuées lors de l’attaque, qui a également fait de nombreuses victimes mutilées.

Le New York Times avait précédemment rapporté que la fourniture d’engins sabotés avait commencé à l’été 2023, citant plusieurs responsables au courant de l’opération.















Le rapport d’ABC News a suggéré que BAC Consulting, une société basée en Hongrie sous-traitée par le fabricant d’électronique taïwanais Gold Apollo pour produire des téléavertisseurs pour le Hezbollah, était une façade israélienne.

Les appareils n’ont jamais été en Hongrie et BAC était « un intermédiaire commercial, sans site de fabrication ou d’exploitation » dans le pays, a déclaré un porte-parole du gouvernement au média.

L’administration de Taïwan a éloigné l’île chinoise autonome de la vague de violence au Liban.

« Les composants sont [mainly] CI bas de gamme [integrated circuits] et les piles », Le ministre de l’Economie Kuo Jyh-huei l’a déclaré aux journalistes vendredi, cité par Reuters. « Je peux dire avec certitude qu’ils n’ont pas été fabriqués à Taiwan. »

Beyrouth et la direction du Hezbollah ont accusé Israël d’être responsable de l’incident et ont déclaré que le Liban était désormais en état de guerre avec son voisin.

Les forces de défense israéliennes ont intensifié jeudi leurs attaques transfrontalières, ce qui, selon les observateurs, pourrait être le prélude à une invasion terrestre majeure. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé mercredi une opération de ce type dans le nord-est de l’Irak. « nouvelle phase de la guerre » avec le mouvement militant. Une division de commando israélienne précédemment impliquée dans une action militaire à Gaza s’est déplacée vers le nord dans un contexte de tensions croissantes.

Israël a lancé une action militaire de grande envergure au Liban en 1982 – conduisant à une occupation partielle de trois ans et à la montée du Hezbollah en tant que force militaire et politique de premier plan – et à nouveau en 2006, dans ce qui s’est avéré être une incursion d’un mois.